皮衣男黃仁勳6月電腦展行蹤引關注 緯穎董座今揭秘

美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳去年來台參加台北國際電腦展，憑藉推出的多款AI超級晶片，成功在全球捲起一波難以抵擋的AI狂潮；隨著2024 台北電腦展即將再度登場，外界也拿起放大鏡來尋找、持續關注其行蹤。緯穎（6669）作為輝達緊密合作夥伴24日股東會上，也有股東提問，黃仁勳是否現身旗下展位、為公司助陣？對此，董事長洪麗甯也現場給出答覆。

自從黃仁勳去年來台參加電腦展開始，全球市場也跟著吹起一陣強勁的AI旋風，他當時身著招牌黑色皮衣在展場中四處與合作夥伴合影，甚至出席台大畢業典禮致詞、連去逛夜市時，身上都披著招標的黑色皮衣，而他作風平易親人，當他逛著自己最喜歡的夜市時，就算被民眾秒認出，也都願意與興奮的粉絲合影，而這也讓他「皮衣總裁」的形象深植人心。

緯創旗下伺服器大廠緯穎今（24）日上午召開股東大會，輪到股東提問的環節時，現場一名股東興奮的舉手問到，「隨著一年一度的台北國際電腦產即將要回歸南港展覽館登場，那名『穿皮衣的男人』會不會來到緯穎的展位，親自現身力挺？」，聽聞該股東所提出的逗趣發言，也立刻引發眾人一陣歡笑，而董事長洪麗甯除嘴角浮現一抹微笑外，也暫時賣個關子的回應「到時候你就知道了！」引發市場熱烈關注。

據悉，目前外貿協會已證實，有「AI教父」之稱的輝達創辦人黃仁勳，確定將在6月2日晚上7點現身台灣大學體育館，帶來盛大的展前演講，屆時也將為與會觀眾實際概述「AI生態系統」的下一步發展。至於6月4日至7日於南港展覽館登場的電腦展，黃仁勳的行蹤則成為外界關注的焦點。