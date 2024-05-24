鈺創旗下帝濶智慧 Computex 將大秀 AI 隱私監控系統

鈺創（5351）旗下帝濶智慧（DeCloak Intelligences）宣布，連續兩年蟬聯CES創新產品獎，其隱私系統也榮獲國內優良廠商創新產品獎之肯定；DeCloakVision多模態AI隱私增強監控系統，將在Computex 2024上現場展示。

帝濶智慧指出，它使人們不需要在安全便利與使用者隱私之間做取捨，其專利技術針對監視系統來提供保護隱私的解決方案，讓無所不在的監視器不再成為洩漏人臉或身體資訊的隱憂。

現今社會監控系統已成為確保公共安全的必備設施，保護公眾安全的同時是否能兼顧隱私安全也是大家討論的熱門話題。帝濶智慧科技研發的DeCloakVision多模態AI隱私增強監控系統透過對監控系統中的身體遮罩和臉部資訊進行混淆處理，實現了在不儲存人臉資訊的情況下識別身份。

這項特性可以避免敏感的個人臉部照片被上傳到雲端儲存或濫用的情況，從而完全杜絕了隱私洩露的可能性。帝濶智慧科技的專利隱私增強技術已廣泛應用在多許產業上，今年已成功打入智慧零售、智慧醫療及智慧車載系統領域等。

在智慧零售場域中，店家使用DeCloakVision來觀察、分析消費者的同時，也為消費者的人臉隱私進行保護。

帝濶智慧表示，也與台灣醫療院所合作，在不侵犯隱私的情況下透過監視器觀察病患的狀態，前端螢幕上呈現的影像與後端伺服器中所儲存的影像資料，都是經過去識別化處理後進行辨識身分，可以追蹤特定人員，預防失智患者走失。另外也可以分析患者跌倒、呼救等動作，及時發出警告給醫護人員，為醫療院所提供更方便及時的照護，這些影像都經過專利技術去識別化，保障個人隱私。