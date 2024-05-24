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致伸股東會／爭取留才 通過發行限制型員工新股案

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

致伸科技（4915）24日召開2024年股東常會，由董事長杜家濱親自主持，向與會股東報告2023年營運成果。會中除承認2023年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案及完成董事全面改選。此外，為吸引及留任關鍵人才，將其獎酬與營運績效連結，強化產業競爭力，股東會並通過發行限制員工權利新股案。

致伸2023年合併營收604.9億元，年減24%，受惠產品組合改善，全年毛利率為15.8%、營業利益率4.5%，分別年增2個百分點及0.3個百分點，均為歷史新高。2023年稅後淨利24.9億元，每股純益（EPS）5.50元，為歷史次高。

此外，公司維持高股利配發，與股東共享營運成果，於今日股東常會決議通過盈餘分派案，每股將配發現金股利4元，配發率達73%，現金股利及股利配發率皆創新高。

公司表示，今年適逢致伸成立40週年，公司近年積極進行集團轉型，持續優化產品組合並提升產品附加價值，三感合一（聲學、視覺及人機介面）的產品應用為公司核心，並投資新產品及新技術，強化競爭利基。

此外，致伸將受惠於生成式AI興起，積極投入邊緣運算及AIoT產品開發，舉凡汽車電子公共安全(Public Safety)相關設備及AIoT (B2B)視覺方案等，公司將深耕系統整合能力，提供客戶全方位解決方案。

致伸今日股東會全面改選董事，合計選任九席董事（含五席獨立董事）。當選董事包括董事長暨總經理杜家濱、副董事長及事業部總經理潘永太、迪芬尼聲學科技(股)公司董事長潘永中、綠地股份有限公司代表人李吉仁。獨立董事由黃修權、賴飛羆、吳均龐、馬慧凡及王加琪出任。

股東會 致伸

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