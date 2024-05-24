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水冷商機爆發 雙鴻：明年營運大幅度成長

中央社／ 台北24日電

AI伺服器帶動水冷需求大爆發，散熱模組大廠雙鴻董事長林育申樂觀表示，輝達（NVIDIA）最新的GB200 AI晶片最快第3季末出貨，雙鴻明年營運可望「大幅度成長」。

雙鴻24日舉行股東常會，林育申表示，現在AI已經進入軍備競賽，由於AI伺服器的瓦數不斷增加，帶動散熱需求，估計今年氣冷散熱市場規模會比去年增加約30%至40%，水冷散熱更是數倍成長。

他指出，NVIDIA新的GB200晶片最快第3季末就會出貨，將帶動需求大爆發。今年伺服器占雙鴻的營收比重約30%至35%，AI伺服器約占其中一半；估計明年伺服器營收占比會拉高到50%，且以AI伺服器為主。

林育申指出，AI伺服器散熱目前正在從氣冷轉水冷的階段，有些客戶跑比較早，從第2季就開始出貨水冷產品，但大型客戶顧慮較多，腳步反而比較慢。目前雙鴻出貨還是以氣冷為主約占7成，水冷占3成，明年兩者比例會顛倒過來。

雙鴻積極擴建水冷散熱產能，其中分歧管（CDM）目前月產能大約1000套，下半年預計擴增到3000套；冷水分配器（CDU）目前月產能200套，下半年要擴增到500套；水冷板（cold plate）目前月產能10萬片，下半年泰國廠會再擴增10萬片，短期目標先擴充到30萬片。

林育申說，下半年是傳統旺季，雙鴻以往上下半年營收比重大約是45比55，今年隨伺服器出貨轉換，下半年動能會比往年更強，樂觀預估明年營運會有大幅度成長。

雙鴻受到PC市場庫存調整影響，去年營收新台幣127.12億元，年減8.2%；稅後純益12.31億元，年減3.6%，每股純益14.28元，今天股東會通過每股配發現金股息6.5元，股利配發率45.5%。

AI 伺服器 雙鴻

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