緯穎股東會／董座上火線談異動案 從緯創找幫手「原因」曝光
緯創（3231）旗下伺服器大廠緯穎（6669）年度股東大會登場，面對外界關心的總經理異動案，董事長洪麗甯24日親上火線解惑，面對新任總經理林威遠即將在6月1日正式上任，洪麗甯指出，主要我們是要借取他在過去在緯創所積累的豐富經驗，事實上我們過去跟緯創的合作，幾乎都是在「製造」方面，而這幾年在我們自己的努力下，將依靠緯創的部分降至10%左右，目前只剩下捷克。
洪麗甯指出，緯穎在過去AI暴發的這一年之中，在產品上面跟緯創有很多、很密切的合作關係，主要是因為他們主要接了很多上游的AI伺服器「模組機板」訂單，而我們是做「整機」的部分、所以上下游串在一起通力合作，透過各式跨組織的合作，成功讓彼此發揮最大的效益，所以其實我們發自內心很感謝跟緯創的合作。
至於跟輝達之間的合作，洪麗甯強調，其實過去緯穎、緯創、輝達三家公司之間，都有很深厚的合作，而我們從母公司緯創找來其企業暨網通產品事業群總經理林威遠出任新任總經理一職，也相信他的經驗會給我們帶來更好的基礎，並創造出更美好的未來及後市表現。
緯穎公司窗口說明，新任總經理林威遠先生將於6月1日正式上任，帶領緯穎在人工智慧的浪潮下擁抱創新、再創佳績，並在雲端伺服器產業持續投資、深化資料中心技術開發；公司將在6月4日開始的台北國際電腦展（Computex 2024）當中展出整機櫃AI運算解決方案，與先進液冷技術。
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