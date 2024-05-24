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晶心科今年展望審慎樂觀 高算力AI是營運主力

中央社／ 新竹24日電

矽智財（IP）廠晶心科總經理蘇泓萌今天表示，今年營運展望審慎樂觀，高算力人工智慧（AI）是營運主力。

晶心科今天召開股東常會，蘇泓萌受訪說，目前晶心科營運以高算力AI領域為大宗，營收比重逾3成水準，客戶應用包含邊緣及資料中心領域，部分客戶希望旗下的繪圖處理器（GPU）能夠取代輝達（NVIDIA）產品。

晶心科4月在矽智財授權金收入增加帶動，營收躍升至新台幣1.35億元，創同期新高，月增57.89%，年增91.77%；累計前4月營收3.48億元，年增17.87%。

蘇泓萌表示，下半年新產品效益可望增強，今年營運展望審慎樂觀，高算力AI依然是晶心科營運主力，車用方面則積極進行相關認證布局。

美國為晶心科重要市場之一，為擴大研發規模，並就近服務美國客戶，蘇泓萌說，晶心科目前在美國及加拿大已有約50人團隊。

晶心科 營收 美國

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