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雙鴻股東會／GB200最快第3季末出貨 法人估明年業績翻倍成長

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
雙鴻董事長林育申。記者蕭君暉／攝影
雙鴻董事長林育申。記者蕭君暉／攝影

雙鴻（3324）24日舉行股東會，董事長林育申在股東會後表示，輝達（Nvidia）GB200水冷散熱系統最快第3季末就會出貨，由於人工智慧（AI伺服器產品單價是好幾倍成長，未來兩三年業績將會爆發，法人預估，該公司明年業績有機會翻倍。

他表示，目前伺服器占該公司營收比重30%到35%，其中，AI伺服器占整體伺服器比重超過50%，預估明年伺服器占該公司營收比重將超過五成，AI伺服器的占比將會更高，因為單價太高了。

資本支出方面，他說，今年主要是買設備，金額約7到8億元，例如擴充泰國廠產能，明年約10億元，至於墨西哥廠還在觀察，主要是為了北美資料中心市場。同時，將在北美設立研發中心，更接近客戶。

他說，目前以AI伺服器需求最強，第2、3、4季都會不錯，目前大家都關心AI伺服器，是從氣冷轉水冷階段，有些客戶會跑的比較早，伺服器跑的很快，有的客戶從第2季就開始出貨水冷產品，

他說，水冷散熱系統包括水冷板、分歧管、冷水分配器等，有的公司的跑的比較早，第3季末就會開始出貨。至於氣冷與水冷比重？他說，目前70%是氣冷，明年70%都是水冷。尤其H100都是氣冷為主，比例明年會調過來。

至於其他產品線展望？他說，很好，已經開始回復，筆電與顯示卡都不錯。下半年業績會比預期更好。至於原物料上漲影響毛利率？他說，可以用調整產品組合來抵銷，而且會比之前預估的更好。

雙鴻今天舉行股東會，由董事長林育申（中）主持。記者蕭君暉／攝影
雙鴻今天舉行股東會，由董事長林育申（中）主持。記者蕭君暉／攝影

AI 伺服器 股東會

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