緯穎股東會／董座洪麗甯：下半年 AI 伺服器營收占比將超過50%
伺服器大廠緯穎（6669）24日召開股東常會，董事長洪麗甯表示，去年底AI伺服器營收占比約兩成，目前逐季增加中，期待下半年到第4季，營收占比會拉升至超過五成。
洪麗甯看好，AI前景將持續不只三至五年，緯穎客戶布局上會兼具多元化，GPU、ASIC也會多方涉獵，會注意每一個可能的趨勢。
洪麗甯認為，算力可以無窮，但電力是有限的，許多客戶大舉投資入資本支出，也在尋求替代能源，能源、節電與散熱，是這個產業所有人的習題。
緯穎持續布局散熱系統，洪麗甯說，緯穎在空氣冷卻、液冷、浸沒式冷卻都有很大的耕耘，也期待未來每一種散熱方式，都能為緯穎帶來競爭優勢與顯著的業績貢獻。
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