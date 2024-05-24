緯穎股東會／AI 最新市況揭曉 董座曝：2趨勢已顯現

伺服器大廠緯穎（6669）24日召開股東大會，由董事長洪麗甯擔任主持，面對外界關心AI市況，洪麗甯坦言，外界相當關心AI議題，而自己以2點來說明當前的市場趨勢。首先，隨著AI巨浪襲捲全球，自己認為公司的位置（定位）很重要，雖無法確定幾個大廠是否會繼續獨領風騷，但整個市場的趨勢絕對不只三年，緯穎未來會有更多的客戶。

其次，大家都很好奇「AI題材」是否會長期延續，洪麗甯直言，「我個人認為絕對會是長期延續下去的趨勢。」她指出，未來AI的應用會越來越多，而市場對散熱的需求也會不斷成長，事實上，AI的未來發展還很長遠，自己認為這一定是一個長期趨勢，不過她也補充「雖然會長期延續，但不一定有辦法隨時都保持激情」，我們必續持續推出創新產品、提升自己的技術。

展望未來，洪麗甯直言，液冷時代已經全面到來，未來公司將會繼續投入該領域的發展，針對搭載輝達（NVIDIA）最新GB200 最強晶片的AI伺服器產品出貨動態，她坦言，公司仍在努力中，但絕對會一直跟著他們的進度走，希望最快在第四季有表現，未來將亦步亦趨的緊跟著進度、絕不落後。