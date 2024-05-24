Google Pixel 8a實測 專家：主打平價AI手機

Google人工智慧（AI）輕旗艦手機日前在台灣開賣，3C科技專家Tim哥實測後分析，市面上很多AI功能都綁定旗艦機，但Pixel 8a相對平價，內建AI助理Gemini且提供7年軟體更新，是目前少見的AI入門機。

Tim哥接受中央社記者採訪指出，Pixel 8a搭載Google Tensor G3自研處理器，與Pixel 8與8 Pro系列旗艦機相同，AI使用體驗差不多。不過Pixel 8a畢竟價格較低，相機系統少了望遠鏡頭，螢幕邊框較粗，也不支援反向無線充電。

從一般人常用功能來看，Tim哥認為，Pixel 8a的拍照和錄影都有一定水準，且Gemini回答問題和反應速度很快。相較於Pixel手機內建的Google助理，新的AI助理Gemini回答問題時不只提供單一選項，還會有其他見解，「就像真的在跟人聊天，給你意見」，甚至能幫忙規劃行程，這是Google助理做不到的。

談到如何選購AI手機，Tim哥說，有些AI功能可以離線使用，要注意處理效果是不是自己能接受的程度，需評估手機處理器和硬體規格。如果只要連網就能使用的AI功能，對手機的硬體規格要求就不會太高。

Tim哥說，他最喜歡的AI功能包括即時翻譯、照片修圖、影片降噪及強化人聲。他也很期待今年在Google I/O開發者大會上公布的AI搜尋相簿功能，用戶透過自然語言詢問，就能在相簿中查找特定圖像，對於長期累積一大堆照片和影片的用戶來說，可以更輕鬆分類和整理。

記者實測Pixel 8a，最有感的是「畫圈搜尋」功能，可以直接搜尋手機畫面上的任何內容，不必切換到其他應用程式。只要按住Pixel螢幕底部的主畫面按鈕或導覽列，畫面就會變色並顯示Google搜尋列，這時候圈選要搜尋的圖片或文字，就會顯示搜尋結果。

記者實地拍攝位於Google加州山景城總部訪客中心旁的熊形藝術裝置，用畫圈搜尋後，立刻顯示相關遊記和圖片，搜尋結果一目瞭然，使用體驗不會因為平價手機而打折。

另一項實用AI功能是「魔術降噪」，由於Google山景城總部位於海邊，風勢較大，拍攝影片容易收到風聲。記者把錄好的影片套用魔術降噪，可以發現風聲明顯降低，對於常需要影片後製的YouTuber或創作者相當有幫助。

Pixel 8a還搭載「完美合照」功能，透過在裝置上運行的演算法，可以從一系列拍攝照片中，選出每個人最好看的表情並將相似照片融合，帶來一張更完美的團體照。