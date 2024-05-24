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緯穎股東會／董座洪麗甯首主持 喊 AI 旋風強、液冷時代來了

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯穎董事長洪麗甯。記者吳康瑋／攝影
緯穎董事長洪麗甯。記者吳康瑋／攝影

伺服器大廠緯穎（6669）24日召開股東大會，由董事長洪麗甯擔任主持，而此次也是繼去年前董事長暨母集團緯創（3231）董事長林憲銘完成接棒後，首度由現任董事長洪麗甯擔綱主持重任，而今日會中除通過112年度盈餘分派案，也宣布將配發現金股利每股42元。洪麗甯強調，自公司開創以來的第一天開始，就持續將股東權益視為最重要的事項之一。

據悉，緯創子公司伺服器大廠緯穎科技旗下營收皆已全數來自伺服器製造，號稱「最純AI大廠」。隨著AI 人工智慧技術問世，科技發展的速度也不斷提升，而公司近年來在AI市場上，頻頻超車同業成功搶下大單，包括此次輝達（NVIDIA）最新的GB200 最強晶片等，緯穎也成為首批搭載該晶片的廠商之一。

面對未來生成式AI帶來的龐大浪潮，緯穎今日也宣布啟動現金增資案，洪麗甯坦言，事實上，由於AI題材興起，也造成原料成本變得很高，而此次啟動現金增資，期盼透過辦理私募引進策略性投資人，並讓公司日後在各方面的建置都能更加順利。面對投資人最在意的稀釋問題，她強調，由於此次現增不超過10%、不超過業界的標準，因此影響不會太大。

據悉，緯穎作為NVIDIA緊密的合作夥伴，緯穎目標在滿足生成式AI時代對大規模運算能力和先進冷卻解決方案不斷增長的需求。且公司不僅是較早卡位NVIDIA的業者，並且更是首批搭載GB200 NVL72的公司之一。對此，洪麗甯也邀請大家於6月4日親自到南港展覽館參觀旗下電腦展的展位，她強調，這波AI旋風真的很龐大，公司看好液冷時代的到來，未來會繼續投入。

緯穎董事長洪麗甯。記者吳康瑋／攝影
緯穎董事長洪麗甯。記者吳康瑋／攝影
緯穎。記者吳康瑋／攝影
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AI 伺服器 緯穎

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