IOWN 溫哥華年會 分享未來趨勢與發展策略

為擴散科技應用新知並引領產業積極投入前瞻全光網路(APN)、數據處理技術(DCI)發展。財團法人光電科技工業協進會(PIDA)與台灣雲端物聯網產業協會(CIAT)於5月23日假台灣雲協研討室舉辦「IOWN全光化網路溫哥華年會熱騰騰分享會」活動，邀請日本電信電話株式會社(NTT) IOWN推進室負責人荒金陽助、富士通株式會社(Fujitsu)統括部長杉山晃、中華電信研究院李榮瑞副院長、顏志恆博士、工研院資通所黃俊傑博士及工研院電光所李騏亘等人，齊聚分享IOWN Vancouver年會的新趨勢、會議精華資訊及其對APN、DCI未來的發展策略。

PIDA執行長程道琳表示，這次會議邀請來自NTT、Fujitsu、CHT、ITRI等IOWN重要會員代表，分享他們對IOWN溫哥華年會的看法。重點內容包括IOWN的趨勢及APN和DCI的未來發展策略。相信這次會議將提供探討商機的機會。

程道琳指出，全光網路在應對B5G、6G時代的到來中，發揮著極為關鍵的作用。 全光網路除降低光電轉換的訊號處理延遲和能耗外，還能有效實現更節能、超低時延、超高速的通訊技術目標，為資訊科技開闢一條新路徑。PIDA於30多年來，一直致力於推動光學和光子學產業的發展，並致力於與國際組織接軌。PIDA在2021年加入IOWN全球論壇，並於2023年與中華電信研究院，簽署《共同推動全光網路產業合作備忘錄》，攜手國內產學研機構共同發展全光網路技術與前瞻的光通訊技術。

這次活動，日本電信電話株式會社(NTT) IOWN推進室負責人荒金陽助副總經理分享談到，IOWN Global Forum致力發展下世代的創新網路技術架構與應用服務，目標是將能耗降低100倍、傳輸容量提高125倍、端對端延遲降低200倍，現在正透過其技術的案例商業化，將其願景變為現實。中華電信研究院寬頻網路研究所顏志恆博士，以「全光雲網技術與架構的演進」為題，呼應資料運算需求發展全光雲網技術趨勢的重要性。中華電信研究院副院長李榮瑞於演講中，鼓勵國內產學研單位透過參與國際組織IOWN GF，參與共同制定全光雲網路技術，與下世代資料中心標準及驗證技術可行性。

這次分享研討會，現場聽眾與講者交流頻繁，講者也針對IOWN的重要內容，延伸出可協助台灣相關產業掌握趨勢脈動，洞見未來新契機的策略布局建議。後續PIDA將持續扮演重要技術的交流平台，推動會員及相關廠商們，參與國際組織IOWN GF；透過參與IOWN POC及Technical Working Group的方式，快速掌握國際主流技術的發展趨勢。