緯創、仁寶獲大摩點將 電腦展將再秀新品

生成式AI掀起的浪潮勢不可擋，企業大廠憑藉推出各種不同的應用產品，成功切入市場，而近日摩根士丹利證券（大摩）釋出最新「大中華科技硬體產業」報告，並將台鏈AI代工廠緯創（3231）、仁寶（2324）等目標價再度提升；而隨著台北國際電腦展（COMPUTEX）將於6月4日至7日登場，仁寶及緯創旗下緯穎也各自釋出參展消息，並宣布將推多款新品，吸引市場關注。

台北國際電腦展即將登場，代工大廠仁寶近日也正式宣布，旗下伺服器團隊今年也將參展，並將在現場首度公開旗下最新的 AI/GPU/計算產品，也強調，團隊在AI技術及產品的發展，絕對不落人後。隨著消息一出，立刻引發市場關注，由於過去一年較多聽到的AI伺服器產品布局，多以廣達（2382）、緯創、英業達（2356）為主，因此仁寶這次宣布參戰，也引發外界熱議。

AI題材自去年5月起橫空出世，帶領有關類股走勢全面起飛，其中又以緯創受益最大，不僅手中已握有輝達（NVIDIA） CoWoS AI 晶片基板高達85%的訂單，也是超微及英特爾AI晶片模組、基板的獨家供應商，憑藉通吃AI三巨頭訂單的優勢，已被視為2024年AI伺服器市場的主要贏家。對此，緯創近日公布4月營收726.4億、年增16.9%，今年以來已繳出年增13.4%的佳績。公司看好，今年AI伺服器出貨會逐月成長直至年底。

對此，緯創近年來在AI市場上，主要是透過旗下伺服器大廠緯穎（6669）來搶單，包括此次輝達（NVIDIA）最新的GB200 最強晶片，緯穎也成為首批搭載該晶片的廠商之一，而隨著台北國際電腦展舉辦時間越來越靠近，緯穎也釋出參展的消息，並透露，團隊將在現場展出旗下各式新穎的熱能與冷卻技術，以及各式將AI 技術整合、導入散熱系統的新品，以及與各大廠的最新合作。

緯穎指出，我們相信每台強大伺服器和解決方案的核心在於其高效的散熱能力。我們的旅程始於重新定義熱能技術的願景，並且多年來我們不斷追求創新，整合AI以達到前所未有的性能和可靠性。歡迎一同來觀展，見證緯穎的演變、親身體驗革命性的技術，這些技術徹底改變了資料中心的運作方式，從由AI算法增強的先進液體冷卻系統到智慧熱管理軟體，實時最佳化性能。