輝達引爆光通訊需求 台廠沾光
輝達力拱「Spectrum-X」乙太網路平台，今年3月在GTC 2024大會最新推出的「Spectrum-X800」，傳輸速度已提高至每秒800Gb。為實現更順暢高速傳輸，將大幅推升800G光收發模組需求，華星光（4979）、波若威等光通訊廠早已卡位，今年可望有實績出貨，並貢獻營收，前鼎也緊追在後，都將大咬商機。
輝達去年5月推出Spectrum-X平台，當時產品傳輸速度為每秒400Gb，一舉將高速傳輸規格拉升至400G，400G滲透率也開始大幅提高，但當時市場普遍預期，隨著AI熱潮刺激大型資料中心需求擴增，800G時代可能不遠了，多家光通訊台廠也積極開發相關產品線。
華星光主要客戶為美國網通晶片大廠邁威爾（Marvell），目前400G產品占營收比重已逾三成，客戶積極朝800G交換器與光收發模組產品進行升級，今年對400G需求較平淡。
法人指出，華星光目前800G產品主要客戶仍在可靠度測試階段，最快今年底逐步進入量產，並貢獻營收。
波若威受惠AI算力需求強勁帶動下，數據中心相關800G光模組產品線，今年進入放量階段，將開始貢獻營收。波若威看好，下半年隨著企業資本支出回復正常，加上AI應用加持，預期AI伺服器400G、800G相關產品出貨動能可望向上。
前鼎觀察，高速傳輸光模組發展進程從10G到800G，每三年就有一個世代演進、呈現倍數成長，2023年已有大型公司開始採用800G光模組，目前前鼎也已開始開發400G、800G產品。
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