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輝達股價飆升9.32%仍難提振大盤 道瓊重挫逾600點

輝達CEO 暗示每年推新產品

經濟日報／ 記者鐘惠玲╱台北報導

AI晶片在現在與可預期的未來，都應是兵家必爭之地。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳被問及是否願意分享對於未來產品或創新的想法時，打趣地說：「我不能宣布在Blackwell之後，還有另一款晶片」。更耐人尋味的是，他表示輝達正以「一年的節奏」營運，暗示該公司將每年推出新晶片或平台。

輝達目前於AI晶片市場，可謂具有寡占地位，但並非是獨占局面，畢竟超微（AMD）、英特爾等競爭對手，都積極想分杯羹，而且大型客戶還可以選擇採用客製化的AI特殊應用IC（ASIC）晶片。

輝達在先前的GTC大會中，推出最新的Blackwell架構，每個GB200系統配備36個GB200超級晶片，其中又包括36個Grace CPU與72個Blackwell GPU。該公司表示，與H100相比，GB200超級晶片對大型語言模型推論工作負載的效能提升高達30倍。

另外，超微的AI加速晶片產品系列，包括Instinct MI300X與MI300A，也正積極搶占市場。

MI300X是基於全新AMD CDNA 3架構，總共有1,530億個電晶體，整合5奈米與6奈米製程生產的小晶片（chiplet）。

AI 晶片 輝達

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