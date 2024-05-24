輝達主權AI新業務投資人驚喜 今年預料將達數十億美元 發展空間大

輝達（NVIDIA）財務長柯蕾絲（Colette Kress）22日於財報會議透露，輝達正在創建一個價值數十億美元的新業務，即規模迅速壯大的主權AI。這個幾乎從零開始的新業務，讓一些認為輝達難再有太大發展空間的投資人大感驚喜。

柯蕾絲提到，隨著世界各國都在投資主權AI，資料中心營收持續多元化。主權AI是指一國以自有基礎建設、數據、勞動力及商業網路追求AI的能力。

輝達攻主權AI業務

她說，許多國家都透過各種模型建立其國內運算效能，一些國家與國營電信業者或公用事業合作，取得並經營主權AI雲，其他國家則資助當地雲端夥伴，提供產官使用的共享AI運算平台。

柯蕾絲以瑞士政府控股的瑞士電信（Swisscom）為例，該集團最近宣布其義大利子公司將建造義大利第一台、功能強大的超級電腦，以便開發首個以義大利語進行原生訓練的大型語言模型。

柯蕾絲表示，AI的重要性已引起每個國家關注，輝達去年來自主權AI相關營收為零，今年預料將達數十億美元，而且前頭那個數字是「高個位數」。輝達預期，主權AI將從零壯大為接近100億美元的市場。

目前還不清楚輝達的主權AI業務是否會繼續置於資料中心部門，還是最終將獨立出來。但當一個部門被認為對公司具有重大價值時，通常會個別提供報告。輝達上季營收達260億美元，其中資料中心業務的營收達226億美元。

積極布局主權AI相關商機的業者，還有超微（AMD）。超微日前宣布，聘請Thomas Zacharia加入，擔任策略技術合作夥伴暨公共政策資深副總裁。Zacharia未來任務將是強化超微與政府、非政府組織（NGO）等公私部門的合作關係，促使各界加速部署客製化超微AI解決方案，協助各國為公共利益部署超微AI解決方案。

隨著愈來愈多大廠投入主權AI相關業務，市場預期將掀起新一波訂單爭奪戰。