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輝達股價飆升9.32%仍難提振大盤 道瓊重挫逾600點

驚艷 輝達財報、財測優於預期 上季淨利大增逾六倍

經濟日報／ 編譯季晶晶╱綜合外電
人工智慧（AI）飆股輝達（Nvidia）第1季財報和財測再度帶給市場大驚喜。 路透
人工智慧（AI）飆股輝達（Nvidia）第1季財報和財測再度帶給市場大驚喜。 路透

輝達（NVIDIA）22日公布上季財報與本季財測不只超乎分析師預期，更滿足多頭人士的高度期待，顯示AI晶片需求持續大爆發，完全破除市場對需求趨緩的憂慮。

輝達周四早盤股價大漲近10%，股價首度站上1,000美元大關。美中不足的是，先前多半占輝達營收20%至25%的中國大陸營收，上季顯著下滑。輝達已開始提供降規版AI晶片H20給大陸客戶。輝達執行長黃仁勳表示，「我們繼續盡力服務客戶」。

輝達公布止於4月28日的年度第1季（上季）淨利年增645%、達148.8億美元，創新高，經調整後每股盈餘成長461%、達6.12美元，都超越預期，營收也符合多頭投資人預期的約260億美元區間。

輝達目前為最大銷售來源的資料中心事業，上季營收年比狂增427%、達226億美元，超越市場預期，並且再創新高。

輝達執行長黃仁勳表示，資料中心業務成長，主要受惠於Hopper平台的生成式AI訓練與需求強勁且加速，「除了雲端服務供應商，生成式AI已跨足消費者網路公司、企業、主權AI、汽車與醫療保健客戶，創造出數十億美元的垂直市場。」

輝達財務長柯蕾絲說，大型雲端供應商「大規模部署並增加輝達的AI基礎建設，持續帶動強力成長，約占資料中心的40%區間中間值」，暗示占比為45%，金額超過100億美元。她強調，資料中心的強勁表現是由運算需求帶動，推論端提供約四成的資料中心營收。

展望本季，輝達預估營收可達280億美元，年增107%，季增23.9%，也超乎分析師預期。黃仁勳表示，下一代AI晶片Blackwel系列將帶來更多成長，「今年我們將賺進大量Blackwell營收」。

此外，上季經調整後毛利率達到創新高的78.9%，但預期本季將降至75.5%，符合預期。分析師已預期輝達在增產Blackwell系列晶片之際，毛利率將較上季下滑。

輝達上季汽車與機器人部門營收年增11%至3.29億美元，也高於預期，主要受惠於自駕平台需求；遊戲晶片營收則增長18%到26億美元，約符合預期，以InfiniBand為主的網通產品銷售也很強勁，年增兩倍多至32億美元。專業視覺化事業營收年增45%至4.27億美元，低於預期。

營收 輝達

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