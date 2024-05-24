輝達最強AI晶片提前報到 帶旺廣達、鴻海營運

輝達（NVIDIA）22日於財報會議釋出財報與展望優於預期、股票分割、加發股息，及目前的Hopper系列與將問市的新款Blackwell系列晶片需求續強等喜訊，強調訂單動能至明年無虞，破除市場疑慮，並透露GB200已進入量產，廣達（2382）、鴻海等供應鏈喜迎大利多。

輝達執行長黃仁勳指出，其「地表最強AI晶片」GB200系列現已進入量產，本季開始出貨，下季放量，量產出貨時程比業界預期的第3季甚至年底更進一步提前，市場大為驚喜。

輝達財報會議重點

輝達22日盤後股價應聲大漲逾6%，首度站上1,000美元大關，創歷史新高價，23日早盤大漲逾10%。法人認為，黃仁勳揭露GB200最新動態，為供應鏈後市定調，廣達、鴻海最先受惠，將提前迎接GB200商機爆發期。

輝達公布止於4月28日的年度第1季（上季）淨利年增645%、達148.8億美元，創新高，經調整後每股盈餘成長461%、達6.12美元，都超越預期，營收也符合預期約260億美元區間。展望本季，輝達預估計營收可達280億美元，也超乎分析師預期。

輝達財報會議中，意外宣布分割股票，6月7日起一股拆成十股，讓目前每股逾1,000美元的股票更親民；輝達也提高股利150%，季配息從每股4美分增加到每股10美分，將在6月28日發放。

此外，黃仁勳並高喊：「下一場工業革命已經開始」，該公司與各國的公司合作，將傳統的資料中心，轉型為加速運算，並建立新型態的資料中心，也就是AI工廠，並生產出新的大宗商品，也就是AI。透過導入AI，幾乎可為各行業帶來顯著生產力提升。

黃仁勳說，輝達的資料中心業務增長，是受到Hopper平台上生成性AI訓練與推論需求強勁所推動，「我們正處於下一波增長的邊緣」。

談到最新推出的Blackwell系列晶片，包括B200、GB200等產品，黃仁勳表示，客戶正對輝達施加龐大壓力，希望該公司能快點出貨，而輝達也加足馬力，相關產品已邁入生產階段，本季會開始出貨，對應客戶的資料中心將在第4季度建成。他強調：「今年就會看到輝達賺進大量Blackwell平台相關營收」。