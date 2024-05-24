輝達新亮點 快攻超高速網路 Spectrum-X平台專為AI設計

繼人形機器人後，輝達執行長黃仁勳22日於財報會議拋出另一大超級新亮點，即輝達專為AI設計的「Spectrum-X」乙太網路平台有大進展。黃仁勳高呼「相關產品讓人興奮」，預期未來一年內將躍為營收貢獻數十億美元的強大產品線。法人看好，金像電（2368）、博智、智邦等台廠都將搶搭輝達新亮點商機。

Spectrum-X是輝達專為生成式AI打造的超高速網路平台，為企業提供新型乙太網路，與傳統乙太網路產品相比，其AI通訊網路效能大增1.6倍，藉此滿足生成式AI資料高速傳輸需求。輝達在此次財報會議中，首度把網路相關業務收入分拆出來，凸顯對相關產品後市非常看好。

輝達新亮點Spectrum-X

Spectrum-X能完成高速傳輸任務，PCB扮演關鍵零組件，其要求的PCB層數更比傳統應用數倍起跳。業界認為，Spectrum-X引爆產業新亮點，可望成為科技業「下一個大事（the next big thing）」，相較於人形機器人仍在雛形階段，Spectrum-X已有營收挹注實績，更能提前收成，將為PCB業帶來革命性新商機。

輝達先前發表Spectrum-4，採用PCB層數高達48層，相較於英特爾Eagle Stream伺服器平台的16至20層呈現倍數成長。隨著輝達力拱Spectrum-X平台，將大幅帶動伺服器與網通用板需求。

金像電是全球伺服器網通用板供應龍頭，營運直接受惠。金像電歷年來自伺服器相關營收占比約超過五成，其次為網通約二成，筆電則約一成，另外，博智與輝達組裝供應鏈關係深厚，也將受惠這波趨勢。

業界人士指出，當伺服器板層數高達16層以上，多種製程同時導入，生產困難度也會增加，且產品生命周期動輒超過五年，客戶轉換PCB供應商成本高昂，新品認證時間也長、長達三季至一年，多重因素交互影響，造就領先廠商擁有較強大的競爭優勢。

博智先前提到，目標2024上半年來自AI伺服器與高階工業電腦（IPC）應用需求持續成長，對後市展望維持正面看待。另外，網通大廠智邦也已開發與Spectrum-X類似的產品，搶攻AI市場，預料也將受惠。

黃仁勳表示，輝達未來將著眼三大網路連接技術，包括InfiniBand網路通訊架構、Spectrum-X乙太網路平台和NVLink通訊協定。

黃仁勳並說，輝達正全力投入Spectrum-X乙太網路，直呼「未來的乙太網路產品路線圖令人振奮」，輝達擁有豐富的合作夥伴生態系，會協助將Spectrum-X推向市場。

輝達財務長柯蕾絲則說，Spectrum-X正為輝達打開全新的市場，目前正在與多家客戶進行量產，包括一個擁有10萬GPU的大型叢集。輝達看好，Spectrum-X將在一年內躍升為營收規模達數十億美元的產品線。

目前提供輝達Spectrum-X平台的公司包括戴爾、聯想、慧與及美超微。（編譯季晶晶、簡國帆、記者尹慧中、林薏茹）