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輝達股價飆升9.32%仍難提振大盤 道瓊重挫逾600點

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財報、財測都亮眼…輝達預告 主權AI崛起

聯合報／ 編譯季晶晶簡國帆／綜合外電

美國人工智慧（ＡＩ）晶片霸主輝達（Nvidia）上季財報與本季財測都符合市場高度期待，且表明目前Hopper系列晶片與新款的Blackwell系列晶片需求依然強勁，到明年都動能無虞，破除市場僅存的一絲憂慮。執行長黃仁勳更宣告「下一場工業革命已經開始」，宣示「主權ＡＩ」新市場成形。輝達預期，主權ＡＩ市場將達近一百億美元。

此外，輝達還宣布以一股換十股的股票分割計畫，及季配息調高至每股○點○一美元。輝達第一季營收二六○點四億美元，年增百分之二六二，創歷史新高，淨利為一四八點八億美元，每股盈餘六點一二美元，預估第二季營收將達二八○億美元，財報、財測都優於分析師平均預測。

分析師解讀，輝達亮眼財測將提振台積電與鴻海集團旗下工業富聯（ＦＩＩ）明年成長前景。

黃仁勳透露，輝達正協助把一兆美元資料中心轉化為「ＡＩ工廠」，產製出新的大宗商品「ＡＩ」。他表示，Blackwell平台本季將開始出貨，下季增產，客戶應能在明年一月底止取得包含新晶片的資料中心。

財報會上，被問到未來產品或創新計畫，黃仁勳暗示每年將推出新晶片或平台。他說，輝達將推出支援乙太網路的技術Spectrum X，「我們全力投入Spectrum X，我們也對乙太網路有令人興奮的路線圖」。

彭博分析師認為，輝達搶攻Spectrum X乙太網路服務，將加重對手博通和邁威爾的競爭壓力，但還不致造成重大威脅，因為整體需求似乎將成長，幾乎所有業者都將受惠。

財務長柯蕾絲也解釋，「世界各國都在投資主權ＡＩ，資料中心營收持續多元化」，主權ＡＩ指一國以自有基礎建設、數據、勞動力及商業網追求ＡＩ的能力，許多國家都透過各種模型建立自己的國內運算效能，一些國家與國營電訊供應商或公用事業商合作，取得並經營主權ＡＩ雲，其他國家則正資助當地雲端夥伴，提供產官用的共享ＡＩ運算平台。

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