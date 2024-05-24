不怕強占 台積供應鏈擁救命神器

大陸再度軍演受到國際關注，近日外電報導台積電主力設備商艾司摩爾（ＡＳＭＬ）有能力進行遠端控制，停止極紫外光機台運作。對此台積電表示，不對敏感的政治議題做任何回應。國科會主委吳誠文昨日也表示，以現在的半導體產業智慧製造技術，可以做得到，技術上是可以的。

供應鏈透露，遠端遙控保護產線運作，早已不是難事，全球供應鏈受疫情衝擊，產線中斷，中國大陸更是首當其衝，台積電就是透過由台灣遙控南京廠，維持產線正常運作。

台積電甚至一度考量將此技術，列為未來在海外設廠包括美國、日本和未來的德國廠，作為未來遭遇突發狀況的救命神器。台積電供應商指出，台積電廠內有辦法達北、中、南三廠透過系統端控制運作，自然可以透過網際網路甚至衛星系統，達到遙控數千里或萬里以外的工廠，只是礙於赴海外設廠，有其地緣政治的基本要求，還是要有一定數量的操作人員駐廠，才能更有效率排定生產客戶訂單。

若台海一旦發生危機，台積電不必等艾司摩爾等設備廠從海外遙控關閉極紫外光等關鍵機台，內部早已擬妥對應防護機制，可將存放在台灣累積多年的生產資源和拉升良率的解決方案、排除設備生產障礙的情資中心等數據，轉至安全備援地區，並立刻清除生產數據，就算強占機器也動不了，甚至廠內生產人員也是無法啟動操作。

這套防護系統，當然在非不得已才會啟動，台積電不可能任由任何設備侵入系統內，任意啟動摧毀系統，更不會向外界透露他們是如何做到。

台積電董事長劉德音過去接受外媒專訪也提過，台積電是一個精細複雜的製造工廠，從原料、化學物質、設備零件、工程軟體到檢測，都必須與歐洲、日本和美國等國家即時聯繫，台積電是靠著許多人的努力才能運作，就算靠武力控制，也無法正常運作。