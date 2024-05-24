地緣政治風險升高 特斯拉促供應商避開兩岸

知情人士透露，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）已告知供應商，希望最快明年能在台灣和中國大陸以外地區建立零件製造生產線，理由是地緣政治不確定性升高。

日經新聞引述特斯拉供應商高階主管的話報導，為在大陸地區以外銷售的特斯拉車款，生產PCB、顯示器、電子控制器（ECU）系統等零組件的供應商，已收到特斯拉的要求，希望他們在大陸和台灣以外地區生產零組件，原因是在美國11月總統選舉前，大中華地區地緣政治風險不斷升高，此舉是要建立替代供應源，以免供應鏈受擾。

報導指出，特斯拉早在美國宣布加課大陸電動車關稅，以及台灣總統賴清德5月20日上任前，就已提出這些要求。報導說，特斯拉也和日本、南韓等其他亞洲供應商討論相關事宜。一位日商高階主管透露，他所屬的公司為特斯拉討論對象之一。另一家供應商主管說，應特斯拉要求，他的公司已提高泰國產能，「對特斯拉等許多客戶而言，所謂的『中國+1』策略也包含避開台灣」。