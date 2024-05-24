台積電總裁魏哲家訪德國夥伴

台積電（2330）總裁魏哲家昨（23）日因公務罕見缺席2024年技術論壇台灣場次，儘管台積電對總裁行程保密到家，不過ASML與德國工具機夥伴在X社群平台貼出和魏哲家在德國Ditzingen的最新合照，透露魏哲家在歐洲為台積電打拚的訊息。

魏哲家從未缺席台積電技術論壇，此次罕見未現身，引發外界囑目。不過，ASML執行長富凱（Christophe Fouquet）在最近LinkedIn貼文中表示，魏哲家上周與台積電其他高層一起參觀ASML的Veldhoven總部。

不僅如此，德國工具機大廠TRUMPF也在近日貼出和魏哲家的最近合照，顯見魏哲家正在歐洲拜訪供應鏈夥伴。