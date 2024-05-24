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台積電3奈米擴產三倍 仍供不應求

經濟日報／ 記者尹慧中蘇嘉維／新竹報導

台積電（2330）昨（23）日召開2024年度技術論壇台灣場次，負責3奈米量產的資深廠長黃遠國指出，台積電3奈米製程今年將擴增三倍，但仍供不應求，且台積電今年還會在海內外興建七座廠，包含先進製程、先進封裝及成熟製程，全力應對客戶需求。

台積電卓越製造一向是業界焦點，過往先後由總工程師執行副總暨共同營運長秦永沛、營運／晶圓廠營運副總王英郎、營運／先進技術暨光罩工程副總張宗生主講。

此次由最先進製程關鍵推手、廠長級主管18B廠長黃遠國在台灣場次演講。

針對正量產的3奈米製程，黃遠國指出，為因應AI強勁需求，今年3奈米先進製程產能將比去年增加三倍，但仍不及訂單需求。

黃遠國表示，台積電從2020到2024年在3、5、7奈米製程，產能複合成長率達25％，特殊製程從2020到2024年複合成長率10％，車用晶片出貨複合成長率約50％。

台積電特殊製程今年在成熟的比重也穩定成長，從2020的61％，預計2024年達67％，2022～2023年平均蓋五個廠，今年蓋七個廠將包含台灣三座先進製程晶圓廠、兩座先進封裝廠及海外兩個廠。

據了解，其中包含新竹兩座2奈米、高雄一座2奈米廠，台中、嘉義各一座先進封裝廠，海外有日本熊本二廠、德國德勒斯登廠開始動工。

台積電 奈米

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