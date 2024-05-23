台廠攻「AI賦能」有前提！ 廣達楊麒令：3關鍵缺一不可

隨著AI人工智慧旋風席捲全球，國內科技大廠也興起一波「AI賦能」的熱潮，代工大廠廣達（2382）副總兼雲達總經理楊麒令23日強調，企業想要確實的實踐「AI賦能」，唯有具備「數據、算力、網路」三大關鍵要素，才能成功達到目標。

隨著AI人工智慧技術的發展越加純熟，全球對AI 的應用範圍也越來越豐富，而企業大廠為迎戰缺工、少子化與超高齡社會、數位轉型、永續共識等難題，紛紛將AI技術導入實際場域，憑藉將AI與組織進行結合，來替企業用戶加值、賦能，確實優化營運效率，以及團隊整體的表現。

楊麒令23日受邀出席「全球華人深耕學院講座」，發表一系列精彩絕倫的演說，並向與會來賓分享，雲達在AI賦能方面的布局，以及在協助各企業夥伴在內部運作上，實際導入AI人工智慧時，所能獲得的各種效益，以及推動過程中所會遇到的不同挑戰。