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台廠攻「AI賦能」有前提！ 廣達楊麒令：3關鍵缺一不可

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達副總兼雲達總經理楊麒令。雲達／提供
廣達副總兼雲達總經理楊麒令。雲達／提供

隨著AI人工智慧旋風席捲全球，國內科技大廠也興起一波「AI賦能」的熱潮，代工大廠廣達（2382）副總兼雲達總經理楊麒令23日強調，企業想要確實的實踐「AI賦能」，唯有具備「數據、算力、網路」三大關鍵要素，才能成功達到目標。

隨著AI人工智慧技術的發展越加純熟，全球對AI 的應用範圍也越來越豐富，而企業大廠為迎戰缺工、少子化與超高齡社會、數位轉型、永續共識等難題，紛紛將AI技術導入實際場域，憑藉將AI與組織進行結合，來替企業用戶加值、賦能，確實優化營運效率，以及團隊整體的表現。

楊麒令23日受邀出席「全球華人深耕學院講座」，發表一系列精彩絕倫的演說，並向與會來賓分享，雲達在AI賦能方面的布局，以及在協助各企業夥伴在內部運作上，實際導入AI人工智慧時，所能獲得的各種效益，以及推動過程中所會遇到的不同挑戰。

楊麒令指出，AI 如今已成為各界爭相投入的重要市場，隨著整個供應鏈發展越來越成熟，自己也發現地端部分陸續開始有出現一些應用成果，展外未來，楊麒令強調，AI 人工智慧市場未來將迎來極為劇烈的變化，不過在各界的合作之下，他認為，台灣在這個方面絕對擁有領先的地位。

廣達副總兼雲達總經理楊麒令。雲達／提供
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AI 人工智慧 廣達

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