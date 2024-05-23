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安碁資訊泰國策略轉向 今年拚獲利一個股本

中央社／ 台北23日電
資安服務廠安碁資訊總經理吳乙南今天參加櫃買市場業績發表會指出，去年在泰國成立辦事處後，改變服務策略，開始結合宏碁品牌優勢，擴大通路銷售方案，未來將在東南亞逐步建立資安區域聯防體系，跨國偵蒐駭客動態。圖／聯合報系資料照
資安服務廠安碁資訊總經理吳乙南今天參加櫃買市場業績發表會指出，去年在泰國成立辦事處後，改變服務策略，開始結合宏碁品牌優勢，擴大通路銷售方案，未來將在東南亞逐步建立資安區域聯防體系，跨國偵蒐駭客動態。圖／聯合報系資料照

資安服務廠安碁資訊總經理吳乙南今天參加櫃買市場業績發表會指出，去年在泰國成立辦事處後，改變服務策略，開始結合宏碁品牌優勢，擴大通路銷售方案，未來將在東南亞逐步建立資安區域聯防體系，跨國偵蒐駭客動態。

被問到今年能否獲利一個股本，吳乙南回應，安碁資訊沒有做財務預測，去年每股盈餘新台幣8.66元已經是「盡力而為」，每年都有一定的成長目標，他會把獲利一個股本當成今年目標。

針對海外業務布局，他表示，安碁資訊起初在泰國建置資安營運中心（SOC），培養當地服務商，但營收規模有限，去年開始改變策略。此外，安碁資訊也在印尼發展資安檢測服務在地化，提供一次性檢測服務，依循泰國模式前進。

他說，資訊戰將成為現代戰爭的前哨戰，不同於傳統武力的煙硝味攻擊模式，只要能造成國內民眾恐慌、國內生產毛額（GDP）下滑，等同造成戰爭的效益，因此國家關鍵基礎損毀、金融秩序紊亂、製造業中斷都要防範避免。

安碁資訊財務長譚百良表示，公司主要營收來自每月服務費，占比65%；其餘35%營收來自專案收入，按照合約執行進度認列。主要客戶為政府單位和金融機構，占比70%至75%。

談到子公司安碁學苑發展，譚百良說，安碁學苑成立兩年多，主要做教育訓練課程規劃，已申請到勞動部教育訓練專案，花費許多時間取得相關證照，很快會轉虧為盈。

安碁資訊今年第1季合併營收達4.52億元、年增12%，稅後淨利4458萬元、年增16%，營收與獲利連續5年同期維持雙位數成長；每股盈餘2.03元，優於去年同期的1.75元。

宏碁 東南亞 泰國 營收 資安

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