南京廠豁免許可將到期？ 台積電：已取得長期豁免

台積電（2330）南京廠先前獲得美國商務部為期一年的豁免許可將於本月31日到期，不過台積電23日對外表示，美國商務部近日已核發「經認證終端用戶」（Validated End-User，VEU）授權予台積電（南京）有限公司。業界解讀，台積電已經取得美國商務部長期許可，已非先前設有期限的豁免許可。

美中科技戰引爆後，在中國大陸設有晶圓廠的廠商幾乎都需要美國商務部的出口許可，台積電南京廠也不例外，不過當時台積電南京廠僅取得一年許可，豁免許可證將於5月31日到期。

但台積電今日指出，美國商務部近日已核發「經認證終端用戶」（Validated End-User, VEU）授權予台積電（南京）有限公司。此項正式的VEU授權取代了之前商務部自2022年10月以來核發的臨時書面授權。

此VEU授權並未增加新的權限，而是確認了美國出口管制法規所涉及的物品和服務得以長期持續提供予台積電（南京）公司，供應商並不需要取得個別許可證。此VEU授權維持了台積電（南京）有限公司生產半導體的現狀。

業界解讀，台積電本次取得的許可證已經是長期許可，並非先前的為期一年的豁免許可，代表未來在製程並無改變情況下，無須特別再向美國商務部申請許可。台積電南京廠目前主要生產製程為16奈米及28奈米製程。