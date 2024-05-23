宏碁電腦搶佔美國市場 市占率前三大

據最新市調資料顯示，宏碁（2353）個人電腦在美國表現亮眼，4月以15%市占成績於Chrome及Windows作業系統加總市場名列前三。除此之外，旗下Chromebook亦傳捷報，不僅今年美國市占逐月攀升，且已連續四個月銷售蟬聯市場冠軍，4月更以逾四成的市占排行第一，年成長達53%，高於產業均值（0.3%）169倍；累計今年1月至4月市占率達37%穩居龍頭寶座。

宏碁針對不同細分市場推出符合消費者期待的裝置，以滿足生活型態的改變。為迎接更加多元的AI應用，宏碁Swift 14 AI為旗下首款Copilot+ PC，一系列的優化AI功能，能帶來大幅躍進的性能，打造嶄新的使用體驗。

同時，宏碁亦積極拓展多元產品線，並將觸角延伸至教育市場，全新Acer Chromebook Plus 51能協助學生存取生產力應用程式，滿足各年齡層的校園生活需求。