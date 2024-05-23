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元太與竹市府簽署MOU 助力香山濕地生態復育行動

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
元太將在智慧城市的系統夥伴漢晶、鈑金廠商興僑工業協力下，捐贈設立彩色戶外電子紙告示牌，電子紙看板將設置在香山濕地金城湖、賞蟹步道等遊客熱區。圖／元太提供
元太將在智慧城市的系統夥伴漢晶、鈑金廠商興僑工業協力下，捐贈設立彩色戶外電子紙告示牌，電子紙看板將設置在香山濕地金城湖、賞蟹步道等遊客熱區。圖／元太提供

全球電子紙產業領導廠商E Ink元太（8069）科技宣布，23日與新竹市政府簽署合作備忘錄（MOU），致力香山濕地、金城湖地區的自然生態復育，首波具體行動，元太將在智慧城市的系統夥伴漢晶、鈑金廠商興僑工業協力下，捐贈設立彩色戶外電子紙告示牌，電子紙看板將設置在香山濕地金城湖、賞蟹步道等遊客熱區，助力新竹市提升自導式管理量能，推廣環境生態的知識。

「獲利與永續齊步並進一直是我們理念，除了在公司營運上的節能、省碳，企業員工要能在土地上永續居住、企業在土地上永續經營，人類對於自然環境的維護及生態多樣性的保育，是刻不容緩重要的行動。」元太科技總經理甘豐源表示：「元太科技在新竹科學園區設立已32年，身為深耕新竹的在地企業，我們很高興能與新竹市政府攜手合作，建立公私部門協力維護生態的新典範，共同為更美好的生態環境而努力」。

新竹市長高虹安表示，期待與元太公司合作建立的永續環境示範場域，市府團隊未來也會繼續推動企業合作，持續辦理永續環境教育活動、生態保育課程，以及永續旅遊，並盤點現有資源支持元太公司ESG計畫，藉由今天簽署MOU建立雙方的溝通橋梁，發展永續的合作夥伴關係。

高虹安說，市府團隊積極經營管理香山濕地，除了長期辦理濕地生態監測調查、紅樹林整治清除、環境清潔維護、香山濕地藝術季、各級學校環境教育，以及設施維護外，今年也辦理了金城湖的清淤工程，提供動物適合的棲所。希望透過各項保育行動維護棲地，永續利用海域、陸域生態系，確保生物多樣性並防止棲地劣化，落實聯合國永續發展目標，非常歡迎元太公司加入市府行列，公私協力保護自然環境。

電子紙具備超低耗電的特性，元太科技依此發展特有的P+ESG架構，以產品（Product）投入於社會環境，做為永續的解方。隨著永續目標從企業自身的節能、環保，逐漸擴展至守護整體生態環境，與社會共融的「生物多樣性」範疇，元太也積極採取具體行動投入生物棲地的復育，以電子紙低碳無光害的核心技術特性，對環境生物多樣性貢獻己力。

此次元太捐贈新竹市政府的5座電子紙看板，採用E Ink Kaleido™ 3 Outdoor彩色印刷電子紙技術，它是專為數位戶外廣告（Digital Out-of-Home, DOOH）看板應用所設計的彩色電子紙，具有4,096色，能顯示鮮明彩色圖像資訊與清晰的文字顯示效果，提供舒適不刺眼的彩色數位內容觀看體驗，顯示效果接近於彩色印刷的紙質看板。其操作溫度範圍介於-15°C至65°C之間，在天寒地凍或氣候炎熱地區，無需加裝昂貴的高耗能加熱或冷卻設備，也能正常運作，減少額外電力消耗。

電子紙顯示技術最大的特性在於用電精省，僅在更換畫面時才需消耗電力，因而廣泛作為智慧公車站牌的顯示技術，僅需以太陽能板供應綠電，無需自電網引電。且電子紙不自發光，僅透過反射環境的光線呈現畫面，在太陽光下清晰、色彩溫潤，又能兼具數位化的優勢，即時更新戶外場域宣導與環境知識的公告。因電子紙不發光的特性，不干擾動植物夜間生活，獲得「國際暗空協會（International Dark Sky Association，IDA）」的暗空（Dark Sky）認證，亦是全球首個榮獲國際暗空協會認證的顯示技術。

隨著ESG永續發展趨勢，數位轉型更注重低碳與節能等特性，電子紙具備陽光下可視、低耗電，以及可結合太陽能供電系統驅動的特性，適合做為環境友善的戶外電子紙看板。E Ink元太科技比較了使用32吋紙張廣告、液晶螢幕和電子紙螢幕戶外數位看板對二氧化碳排放的影響，若10萬座電子紙廣告看板每日運作20小時、每小時更新4次廣告並使用5年估算，使用電子紙廣告看板預計可較液晶廣告看板降低50萬噸的CO2排放量。若相較於傳統紙質一次性印刷促銷海報，更可降低約400萬噸的CO2排放量。

元太科技與新竹市政府簽署合作備忘錄（MOU），致力香山濕地、金城湖地區的自然生態復育。圖左為元太科技總經理甘豐源，右為新竹市長高虹安。圖／元太提供
元太科技與新竹市政府簽署合作備忘錄（MOU），致力香山濕地、金城湖地區的自然生態復育。圖左為元太科技總經理甘豐源，右為新竹市長高虹安。圖／元太提供

MOU 元太 濕地 生態保育 電子紙

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