電腦展來了！AMD高管將現身英業達展位 大秀永續AI成果
代工大廠英業達（2356）近年積極衝刺AI布局，在市場上有「伺服器主機板一哥」的美譽，而其接單範圍也相當龐大，同時也是亞馬遜AWS的AI伺服器主機板供應商，主供輝達（NVIDIA）、以及超微（AMD）等多種AI伺服器機款。隨著台北國際電腦展展期將至，公司也證實，超微內部高管將於6月4日現身英業達台北國際電腦展的展位，進行Keynote分享、並亮相雙方最新合作的永續AI成果。
英業達作為AI伺服器代工鏈的一員，不僅手握輝達最強B100 AI伺服器的水冷專案供應以及其主機板設計，連輝達最新的超級AI晶片GB200大單，也都取得不小的占比。事實上，英業達不只主供NVIDIA A100、B100 、GB200 GPU等機款，連超微MI300系列GPU架構AI伺服器訂單也都成功入手，據悉，MI300系列產品已自今年首季啟動出貨，實際為AI伺服器營收增添不小的新動能。
事實上，英業達近年在AI伺服器助攻之下，取得亮麗成績單，董事長葉力誠日前則透露，2024年是英業達「AI轉型元年」，展望2024年集團在捷克、泰國、馬來西亞等國家，都有持續擴產，而持續不停地進步對英業達也是非常重要的一步，放眼2024年最重要的任務就是要將產能填滿。
英業達透露，AI伺服器市場整體來看，仍聚焦高階訓練用的AI伺服器產品，而英業達AI伺服器出貨以主板為主，毛利率達雙位數以上，旗下伺服器主機板占出貨已達2成市占；今年出貨首重H100、A100等款式，明年將以L40S推論型為主，至於泰國新廠預計從第4季開始生產筆電與伺服器。
英業達日前公布4月合併營收達510.48億元，月增2.7%，年增38.5%，衝上近22個月以來的最高點，合併今年前4個月營收達1,815.54億元，年增15.6%，符合市場預期數值。展望未來，內部看好，今年在美系雲端服務供應商的AI需求暢旺下，將帶動整體業績年增雙位數百分比，進一步細分伺服器機種，AI伺服器營收將倍數成長，通用型伺服器、企業用伺服器營收皆將年增中個位數百分比，未來發展相當樂觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言