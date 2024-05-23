南科成三科營業額霸主 吳誠文：爭取增加南科預算人力

因台積電（2330）3奈米投產挹注，2023年南科營業額首度超越竹科成為三科的霸主，23日有立委關切南科營業額居冠，預算、人力配置卻敬陪末座。對此，國科會主委吳誠文表示，政府施政強調均衡發展，允諾爭取增加南科預算、人力；另因應半導體進出口需求成長，他也將建議行政院規畫於南部建置貨運機場。

吳誠文5月20日正式接任國科會主委，今首度赴立法院教育及文化委員會列席報告業務概況並備質詢。

根據國科會統計，科學園區2023年營業額為3兆9,439億元，較2022年衰退7.56%，是八年來首度負成長，但整體營收仍為歷年次高。其中，南科受惠積體電路產業3奈米製程投產，2023年營業額不但維持成長，更首度超越竹科。竹科過去長期以來是科學園區的老大，但2023年營業額首度遭南科超越。

民進黨立委邱志偉關切南科營業額居冠，但預算、人力配置卻敬陪末座。對此，吳誠文答詢表示，賴總統強調均衡發展，所以就南科預算、人力增加方面，「我會來爭取」。

另，民進黨立委蔡易餘則關切，台積電持續在台灣布局，產業所需要的半導體材料多為進口，空運均依賴桃園機場，未來南部將面臨半導體持續擴張，進出口貨運需求增加，加上運輸時間成本考量，政府能否規劃在南部建置貨運機場、強化基礎建設。

對此，吳誠文表示，這是很好的見解，但事涉國土規劃，會向行政院報告。