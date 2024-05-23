台積電資深副總張曉強：台積成功做出CFET 推動更先進電晶體架構創新

台積電資深副總暨副共同營運長張曉強今日在台積電技術論壇宣布，台積電已成功整合不同電晶體架構，在實驗室做出CFET（互補式場效電晶體），雖然他未透露未來會導入在哪個製程，但指出繼CFET可預見導入先進邏輯製程，下世代先進邏輯製程，台積電研發部門仍尋求導入新材料，實現讓單一邏輯晶片放入比現有逾2000億顆還更多的電晶體，推動半導體技術持續創新。

張曉強強調，這是他投入半導體領域20多年來最令他感到興奮的時候，正如另一副共同營運長侯永清指出，半導體黃金時刻已到來，而未來AI晶片發展，接近99%將靠台積電先進邏輯技術和先進封裝支持，而台積電技術創新，已可看到未來在技術持續推進下，發揮晶片更高的效能及更優異能耗表現。

他表示，台積電在2奈米基礎下，全球首創的A16奈米製程技術，搭配獨家開發的超級電軌（即晶背供電）技術，讓產出的晶片在相同速度下效能比2奈米再高出8~10%，在相同面積下，節耗減少15%到20%，台積電已計畫在2026年導入量產，首顆晶片將用於資料中心高效能運算（HPC）晶片。

此外，台積電也成功在實驗證整合P-FET和N-FET二種不同型態電晶體，做出CFET架構的晶片，這是2奈米採用奈米片（Nano Sheet）架構創新後，下一個全新電晶體架構創新。

張曉強並對與會的開發工程師表示，繼CFET後，台積電研發人員也持續尋求更多整合更多電晶體新材料和創新架構，比如Ws2或WoS2等無機奈米管或奈米碳管（carbon nanotube），意謂台積電可預見未來將CFET導入更先進埃米級製程外，也會持續推動更先進電晶體架構創新。