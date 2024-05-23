訊連人臉辨識擴大整合聯發科物聯網平台Genio 510 運算效能提升4.7倍

訊連科技（5203）進一步擴大智慧物聯網市場布局，23日宣布旗下人臉辨識引擎FaceMe完成整合聯發科技新一代智慧物聯網平台Genio 510，大幅提升AI運算效能。

訊連科技FaceMe運用聯發科技最新的Genio 510處理器，顯著提升運算效能。 根據效能測試顯示，FaceMe人臉辨識引擎的人臉偵測及辨識等AI模型，均經由MediaTek AI Processing Unit（APU）獲得加速。相較於僅使用 CPU處理，這種加速方式可使FaceMe人臉辨識運算效能提高4.7倍，同時降低50% 的CPU使用率。釋放出來的 CPU運算能力可用來處理其他任務，提升系統效能，改善使用者體驗。

聯發科新一代的智慧物聯網處理器提供更快、更高效的AI運算處理，滿足如智慧家庭、智慧零售和工業應用等複雜、高速的邊緣運算需求。訊連科技第二事業群總經理古媄君表示，訊連和聯發科將繼續保持緊密且強大的合作關係。

聯發科Genio 510為高效物聯網平台，適用於邊緣人工智慧應用。這款系統單晶片（SoC）提供強大的CPU、GPU 和人工智慧模組，可完美適配帶有觸控螢幕的裝置或設備，例如門禁控制平板、零售自助服務機、工業平板電腦或嵌入式智慧家電（如健身設備）的平板。

Genio 510整合最新的AI核心和加速器，大幅提升終端裝置運算效能，例如每秒處理的圖像格數。此外，Genio 510還能支援多路即時影像串流的即時人臉辨識，提高門禁管控和智慧零售等場景的辨識效率。