聯發科打造綠色通訊生態圈 「5G CPE」減碳逾千萬公噸

聯發科（2454）持續透過優異技術、先進架構及電源管理，在永續減碳的道路上往前邁進。聯發科表示，旗下5G CPE產品的功耗較市面上其他解決方案低25％，受全球客戶與合作夥伴歡迎，自上市以來已累計減少高達近1,300萬公噸的碳排量，相當於兩千萬棵樹苗長大所需的固碳量，貢獻全球節能低碳，並推動綠色通訊生態圈。

聯發科指出，公司開發的5G無線寬頻產品提供優異性能，以獨家的3TX（Three Transmission Antennae）和L4S（Low-Latency, Low-Loss, and Scalable Throughput）技術提升頻寬，並顯著降低延遲和封包遺失。與市面上僅採用2TX技術的產品相比，聯發科的5G CPE獨家技術可提供1.9倍的吞吐量、降低21倍的網路延遲達到幾乎零延遲，更實現零封包遺失的優異性能。

聯發科技無線通訊事業部總經理徐敬全表示，全球客戶及消費者都希望能擁有兼顧性能與能耗的產品，聯發科技5G無線寬頻技術不僅性能頂尖，亦擁有絕佳功耗表現，在提供優異使用者體驗的同時，更與全球客戶及夥伴共同推進永續未來。

聯發科與全球夥伴如NEC Platforms、Nokia、鴻海科技集團旗下富士康工業互聯網、中磊、仁寶、合勤、亞旭、啟碁、智易、廣達等一線網通廠商深度合作，共同開發針對5G FWA和5G MiFi的高性能、低功耗寬頻產品，共同推動綠色通訊生態圈，邁向更加永續的未來。