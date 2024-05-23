快訊

抓到了！永和砍人案22歲兇嫌為500元行兇 逃7小時落網

國家警報響了！2地山區大雨特報恐下到晚上 2縣市防大雷雨

是你嗎？協尋千萬富翁！統一發票1,000萬特別獎 還有3張未兌領

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電總裁魏哲家現身歐洲 ASML 與德夥伴 X 透露關鍵訊息

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電總裁魏哲家和歐洲夥伴合影。圖：翻攝自X
台積電總裁魏哲家和歐洲夥伴合影。圖：翻攝自X

台積電（2330）總裁魏哲家因公務罕見缺席2024年技術論壇台灣場次，讓不少期待聆聽魏哲家現場開釋與幽默笑話的聽眾略微失望。雖然台積電對總裁行程保密到家，不過ASML與德國工具機夥伴在X社群平台上已透露關鍵訊息，並貼出和魏哲家在德國Ditzingen的最新合照。

業界觀察，過往魏哲家在台積技術論壇不缺席，此次罕見未現身，引發注目。

不過，台積電的夥伴透露魏哲家最近動態。ASML執行長Christophe Fouquet在最近的LinkedIn貼文中表示，魏哲家上周與其他高層一起參觀了ASML的Veldhoven總部。

不僅如此，德國工具機大廠TRUMPF也在近日貼出和魏哲家的最近合照，貼文提到「半導體產業的強大合作夥伴關係：TRUMPF執行長Nicola Leibinger-Kammüller熱烈歡迎台積電總裁魏哲家和ASML company執行長 Christophe Fouquet拜訪位於Ditzingen的總部」也透露了魏哲家人在歐洲為台積電打拚的訊息。

ASML 台積電 魏哲家

延伸閱讀

Nvidia 財報報喜 台積電股價飆上877元創新天價

台積電股價站上864元 市值衝22.4兆...同寫新猷

矽格、台星科攻 CoWoS 報捷

台積電4月營收將在盤後公告 股價上演800元攻防戰

相關新聞

振奮人心的半導體技術 台積電：單晶片整合將超過1兆個電晶體

台積電亞太業務處長萬睿洋今（23）日在技論壇致詞時表示，生成式AI發展帶來第4次工業革命，透過半導體技術創新，人們見證A...

南早：賴上任緊張局勢削弱「矽盾」 台灣半導體優勢或將轉移

南華早報報導，台灣與中國大陸關係在賴清德總統上任後急遽惡化，這場地緣政治角力帶來了深遠影響，最終可能加強中國大陸在舊型半...

聯發科打造綠色通訊生態圈 「5G CPE」減碳逾千萬公噸

聯發科（2454）持續透過優異技術、先進架構及電源管理，在永續減碳的道路上往前邁進。聯發科表示，旗下5G CPE產品的功...

台積電總裁魏哲家現身歐洲 ASML 與德夥伴 X 透露關鍵訊息

台積電（2330）總裁魏哲家因公務罕見缺席2024年技術論壇台灣場次，讓不少期待聆聽魏哲家現場開釋與幽默笑話的聽眾略微失...

十銓科技推出三款 CPU 一體式水冷散熱器 打造高效能散熱選擇

全球記憶體領導品牌十銓科技（4967）23日推出全新三款CPU一體式水冷T-FORCE SIREN DP360 ARGB...

訊連人臉辨識效能大升級！搭載聯發科 Genio 510 來搶單

數位創意軟體商訊連（5203）23日宣布，在持續與眾多其他物聯網平台整合的同時，訊連旗下FaceMe人臉辨識系統也不落人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。