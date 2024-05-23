台積電總裁魏哲家現身歐洲 ASML 與德夥伴 X 透露關鍵訊息

台積電（2330）總裁魏哲家因公務罕見缺席2024年技術論壇台灣場次，讓不少期待聆聽魏哲家現場開釋與幽默笑話的聽眾略微失望。雖然台積電對總裁行程保密到家，不過ASML與德國工具機夥伴在X社群平台上已透露關鍵訊息，並貼出和魏哲家在德國Ditzingen的最新合照。

業界觀察，過往魏哲家在台積技術論壇不缺席，此次罕見未現身，引發注目。

不過，台積電的夥伴透露魏哲家最近動態。ASML執行長Christophe Fouquet在最近的LinkedIn貼文中表示，魏哲家上周與其他高層一起參觀了ASML的Veldhoven總部。

不僅如此，德國工具機大廠TRUMPF也在近日貼出和魏哲家的最近合照，貼文提到「半導體產業的強大合作夥伴關係：TRUMPF執行長Nicola Leibinger-Kammüller熱烈歡迎台積電總裁魏哲家和ASML company執行長 Christophe Fouquet拜訪位於Ditzingen的總部」也透露了魏哲家人在歐洲為台積電打拚的訊息。