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數發部補助無人機4成資安檢測費 最高12.8萬元

中央社／ 台北23日電

為鼓勵無人機廠商申請資安檢測，數發部數位產業署公告「遙控無人機資安檢測補助」申請案，整體經費約新台幣1300萬元，每款無人機最高可補助4成資安檢測費用，以高階檢測為例，最高補助可達12.8萬元。

數發部去年3月推動民間資安業者籌組「無人機資安聯合驗測實驗室」，目前共5家實驗室，包含財團法人電信技術中心（TTC）、中華資安國際、安華聯網科技、鑑智實相科技股份有限公司及財團法人台灣商品檢測驗證中心，已有22種無人機機型通過資安檢測。

數位產業署最新公告「遙控無人機資安檢測補助」申請事項，針對不屬政府採購的國產遙控無人機、群飛系統，若送資安檢測，可以針對檢測費用提供補助，希望增加國內無人機廠商送測意願，並提升台灣遙控無人機自製率等。

無人機資安檢測可分成初階、中階及高階不同等級，先前公告的檢測費用分別為8萬元、16萬元、32萬元。

數產署說明，每款無人機可補助4成的資安檢測費用，換算送測廠商可獲得檢測費用補助上限，分別為遙控無人機資安檢測初階3.2萬元、中階6.4萬元、高階12.8萬元，若為遙控無人機群飛系統資安檢測，補助上限為12萬元。

數產署指出，申請者必須是公司法登記成立的國內公司，也不能為中資投資的企業等。要申請無人機資安檢測補助，依照無人機資安保障規範2.0版本檢測合格，也要求受測無人機在台附加價值率需超過35%。

另外，申請補助廠商也須簽署切結書，確保無人機具備重要功能的晶片與模組、軟體必須不是中國廠牌，數產署說明，目的也是希望鼓勵無人機國產化。

數產署官員說明，這次補助適用期程回溯自今年元旦起計算，基本上就是今年的補助計畫，若業者是今年送測通過的，都有機會申請，整體資安檢測補助經費約有1300萬元，盼鼓勵廠商送測，後續不排除持續爭取預算，延續補助計畫。

數產署官員指出，這次並未限制單一廠商只能申請一次補助，主要是以無人機型號款式為單位。廠商把無人機送到資安聯合驗測實驗室後，若通過檢測、符合申請資格，會再撥補助款。

無人機 資安

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