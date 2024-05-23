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十銓科技推出三款 CPU 一體式水冷散熱器 打造高效能散熱選擇

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
T-FORCE DP360 AIO COOLER。照片／公司提供。
T-FORCE DP360 AIO COOLER。照片／公司提供。

全球記憶體領導品牌十銓科技（4967）23日推出全新三款CPU一體式水冷T-FORCE SIREN DP360 ARGB， GA360M ARGB及GA240M ARGB CPU一體式水冷，創新方式於水冷頭提供磁吸式分別為液晶或ARGB發光模組及預設安裝風扇鎖付於冷排型式，大幅提升使用便利性；且支援新世代Intel LGA 1200 / 1700腳位與AMD AM4、AM5平台安裝，釋放雙平台處理器強大性能，打造兼具外觀與效能的絕佳散熱選擇。

十銓表示，T-FORCE SIREN DP360 ARBG採用Asetek 8th水泵方案，三相六極的馬達架構提供絕佳水冷散熱效果，加上30 mm加厚鋁製冷排及預設安裝的高風壓ARGB PWM風扇，不僅大幅增加水冷排散熱面積，安裝省時又便利。

同時亦提供搭配磁吸式LCD顯示水冷頭模組、以及沒有搭配磁吸式LCD顯示水冷頭模組的兩種選擇，透過專門開發的T-FORCE軟體自由設定，呈現高達480 x 480高解析度畫質以及1680萬種色彩組成的圖片及影片，清楚展示自訂義GIF動畫與硬體監控資訊，以大幅升級效能提供玩家最完善遊戲體驗。

十銓指出，T-FORCE SIREN GA360M ARGB及GA240M ARGB CPU一體式水冷為360 mm與240 mm水冷排，並預裝三顆及兩顆12 cm ARGB PWM高風壓風扇，節省安裝時間並減少錯誤的機率，兩款皆採用Asetek方案水泵，風扇與水泵雙重組合提供高效散熱體驗。另外提供玩家搭配磁吸式ARGB水冷頭飾蓋以及沒有搭配磁吸式ARGB水冷頭飾蓋的選擇，同時支援各家板廠燈效控制軟體，產品本身亦展現精密、高耐用性鋁製組件的強大散熱效能，使玩家在享受高階水冷散熱器頂級性能的同時自由打造ARGB個性裝機風格。

CPU 十銓

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