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訊連人臉辨識效能大升級！搭載聯發科 Genio 510 來搶單

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
訊連人臉辨識搭載聯發科Genio510來搶單。訊連／提供
訊連人臉辨識搭載聯發科Genio510來搶單。訊連／提供

數位創意軟體商訊連（5203）23日宣布，在持續與眾多其他物聯網平台整合的同時，訊連旗下FaceMe人臉辨識系統也不落人後，成功將聯發科技（2454）最新的Genio 510處理器導入其中運用，藉搭載這款高效的物聯網平台，顯著提升產品的運算效能，有效加速供應鏈上下游全力搶單。

根據效能測試顯示，FaceMe人臉辨識引擎的人臉偵測及辨識等AI模型，均經由 MediaTek AI Processing Unit（APU）獲得加速。相較於僅使用CPU處理，這種加速方式可使FaceMe人臉辨識運算效能提高4.7倍，同時降低 50% 的CPU使用率。釋放出來的CPU運算能力可以用來處理其他任務，提升系統的效能，改善使用者體驗。

聯發科新一代的智慧物聯網處理器提供了更快、更高效的AI運算處理，滿足了諸多如智慧家庭、智慧零售和工業應用等複雜、高速的邊緣運算需求。訊連第二事業群總經理古媄君表示，團隊和聯發科將繼續保持著緊密且強大的合作關係。通過Genio系列物聯網產品，FaceMe能夠更快速地執行，並實現更方便、更強大的人臉辨識邊緣運算，進一步強化用戶體驗和可靠性。

聯發科Genio 510是一個高效的物聯網平台，適用於邊緣人工智慧應用。這款系統單晶片（SoC）提供了強大的 CPU、GPU 和人工智慧模組，可完美適配帶有觸控螢幕的裝置或設備，例如門禁控制平板、零售自助服務機、工業平板電腦或嵌入式智慧家電（如健身設備）的平板。

Genio 510 整合最新的AI核心和加速器，大幅提升終端裝置的運算效能，例如每秒處理的圖像格數。此外，Genio 510還能支援多路即時影像串流的即時人臉辨識，從而提高了諸如門禁管控和智慧零售等場景的辨識效率。在持續與眾多其他物聯網平台整合的同時，訊連FaceMe運用聯發科技最新的Genio 510處理器，顯著提升運算效能。

根據效能測試顯示，FaceMe人臉辨識引擎的人臉偵測及辨識等AI模型，均經由MediaTek AI Processing Unit（APU）獲得加速。相較於僅使用CPU處理，這種加速方式可使FaceMe人臉辨識運算效能提高4.7倍，同時降低 50% 的CPU使用率。釋放出來的CPU運算能力可以用來處理其他任務，提升系統的效能，改善使用者體驗。

聯發科技新一代的智慧物聯網處理器提供了更快、更高效的AI運算處理，滿足了諸多如智慧家庭、智慧零售和工業應用等複雜、高速的邊緣運算需求。古媄君強調，訊連和聯發科將繼續保持著緊密且強大的合作關係，通過Genio 系列物聯網產品，FaceMe能夠更快速地執行，並實現更方便、更強大的人臉辨識邊緣運算，進一步強化用戶體驗和可靠性。

聯發科Genio 510是一個高效的物聯網平台，適用於邊緣人工智慧應用。這款系統單晶片（SoC）提供了強大的 CPU、GPU 和人工智慧模組，可完美適配帶有觸控螢幕的裝置或設備，例如門禁控制平板、零售自助服務機、工業平板電腦或嵌入式智慧家電（如健身設備）的平板。

Genio 510整合最新的AI核心和加速器，大幅提升終端裝置的運算效能，例如每秒處理的圖像格數。此外，Genio 510還能支援多路即時影像串流的即時人臉辨識，從而提高了諸如門禁管控和智慧零售等場景的辨識效率。

平板電腦 物聯網 聯發科

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