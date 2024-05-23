台積電主管：今年蓋七個廠 3奈米擴充產能仍不夠使用

台積電（2330）負責3奈米量產的廠長資深廠長18B廠長黃遠國23日首度在台積技術論壇台灣場次主講卓越製造議題，他說，台積先進製程3奈米去年開始量產同時期和N4良率一樣，3奈米擴充產能仍不夠使用，今年台積整體將蓋七個廠包含台灣三個晶圓廠兩個封裝廠與海外兩個廠都在進行。

台積電卓越製造議題一向是業界焦點，過往先後由「秦工」總工程師執行副總經理暨共同營運長秦永沛、王英郎（營運 / 晶圓廠營運一 副總經理）、張宗生台積科技院士、營運 / 先進技術暨光罩工程 副總經理主講，此次則首度由最先進製程關鍵推手、廠長級主管在台灣場次登台演講。

他提到，統計2024年台積電特殊製程在成熟比重也穩定成長，從2020的61%在2024年目標達到67%，2022-2023年平均蓋五個廠，至於今年蓋七個廠是包含三個晶圓廠兩個封裝廠以及海外兩個廠都在進行。

台灣廠方面，他提到，新竹與高雄為2奈米量產基地，進展順利已陸續進機，台中AP5為了CoWos擴產所需，近期宣布的嘉義先進封裝投資則為CoWos與SOIC生產。

他也說，美國廠晶圓21廠預定明年量產，並預定二廠2028年量產。熊本晶圓23廠以外第二場預定2027年量產，德國廠預定今年第四季動工目前在忙碌準備預定2027年量產，南京廠也正穩定擴充28奈米產能，相關布局都是為了滿足與支持客戶所需。

談到EUV應用，他提到，台積2019年迄今機台數已成長十倍且佔全球65%，晶圓產出量與效率皆隨著學習大幅提升。

他說，台積全球製造與管理平台實現One Fab概念，能讓台積橫跨全球的晶圓廠達到一定效率並在全球廠區投入綠色製造人才培養、供應鏈在地化。