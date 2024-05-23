快訊

用電子鍋內鍋洗米NG？過來人曝沒幾天「塗層全磨光」 家電大廠給解答

鄭俊英與勝利醜聞之後，失望粉絲的「脫粉」剖白

艋舺必吃雞湯拉麵沒了！「濟善老麵萬華店」5月底熄燈 想吃只剩這店

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旺矽董座：市場需求強勁 產能已經全面滿載

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
旺矽董座葛長林釋出最新的營運展望。圖／聯合報系資料照
旺矽董座葛長林釋出最新的營運展望。圖／聯合報系資料照

測試介面大廠旺矽（6223）董事長葛長林表示，從整體市場來看，從自身角度來看，不論AI、網通等所有客戶市場需求都相當旺盛，讓旺矽產能比滿載還要更滿載，預期今年第3季營運將可望比第2季更好，第4季亦可望有不錯表現。

葛長林表示，目前不論AI、網通、NAND Flash控制IC等終端需求都相當旺盛，且現在先進封裝市場應用相當強勁，在先進封裝製程複雜效應下，使測試介面採購量將會翻倍成長，且產能已經全面滿載，整體訂單與交貨比重已經達到1.3，代表現在訂單動能相當旺盛。

從今年營運表現來看，葛長林認為，今年營運將會跟往年各季傳統走勢相仿，第3季將會是傳統旺季，代表第3季營運將可望比第2季更好，預期第4季也會有不錯表現。

整體月產能來看，旺矽總經理郭遠明指出，預期整體來看今年產能將可望增加三成，推估到今年底為止，MEMS探針卡的月產能將可望達到40萬針，VPC將會達到90萬針。

法人預期，旺矽今年第3季營運將可望再創高峰，且第4季將有望與第3季相仿，繳出淡季不淡的成績單，推估今年全年營收將可望繳出年成長10～20％左右，且受惠於美元走強、產品組合改善，毛利率將可望有明顯上揚，將可望讓旺矽全年獲利成長幅度超越營收增加力道。

此外，旺矽先前在湖口採購廠房，預期未來將會積極朝向自製探針、PCB等產品線。葛長林郁琦，新廠效益將可望在2026年逐步展現，屆時將會讓旺矽自有研發能量更加強勁。

網通 運將

延伸閱讀

辛耘、旺矽 挑偏價外

志聖、辛耘 瞄準偏價外

台31線蓋4公里長隧道南延 竹縣府估費用高達60億中央不補助

矽格、台星科攻 CoWoS 報捷

相關新聞

振奮人心的半導體技術 台積電：單晶片整合將超過1兆個電晶體

台積電亞太業務處長萬睿洋今（23）日在技論壇致詞時表示，生成式AI發展帶來第4次工業革命，透過半導體技術創新，人們見證A...

南早：賴上任緊張局勢削弱「矽盾」 台灣半導體優勢或將轉移

南華早報報導，台灣與中國大陸關係在賴清德總統上任後急遽惡化，這場地緣政治角力帶來了深遠影響，最終可能加強中國大陸在舊型半...

台積電主管：今年蓋七個廠 3奈米擴充產能仍不夠使用

台積電（2330）負責3奈米量產的廠長資深廠長18B廠長黃遠國23日首度在台積技術論壇台灣場次主講卓越製造議題，他說，台...

旺矽董座：市場需求強勁 產能已經全面滿載

測試介面大廠旺矽（6223）董事長葛長林表示，從整體市場來看，從自身角度來看，不論AI、網通等所有客戶市場需求都相當旺盛...

SAP 以商業 AI 賦能台灣企業加速營運轉型升級

SAP台灣23日舉辦年度盛會2024 SAP NOW Taiwan，以「商業AI，成就非凡」為主軸，於上午主題演講邀請台...

Nvidia 財報及展望出爐 陸行之認為第2季看不到獲利大驚喜

輝達（Nvidia）上季財報營收及獲利明顯優於市場預期，展望本季，預估營收280億美元，高於 LSEG 數據顯示分析師預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。