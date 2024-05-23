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SAP 以商業 AI 賦能台灣企業加速營運轉型升級

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟表示，企業不僅要加快數位轉型步伐，更要加速利用商業 AI 彎道超車、搶佔競爭優勢。SAP／提供
SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟表示，企業不僅要加快數位轉型步伐，更要加速利用商業 AI 彎道超車、搶佔競爭優勢。SAP／提供

SAP台灣23日舉辦年度盛會2024 SAP NOW Taiwan，以「商業AI，成就非凡」為主軸，於上午主題演講邀請台灣人工智慧實驗室、波士頓顧問公司（BCG）、研華、緯來電視網、環球晶圓等跨產業領袖及專家，共同擘劃數據驅動的AI策略，並深度剖析SAP商業AI為企業永續、財務、供應鏈、人資與IT資訊等核心營運流程帶來的全面變革，攜手台灣客戶及夥伴共創「商業AI」 新紀元，期許透過商業AI協助台灣企業加速轉型為永續智慧企業。

SAP全球執行副總裁暨大中華區總裁黃陳宏博士指出：「AI正在引領全球企業邁向新時代，SAP作為全球數位經濟的營運底座，支持超過九成全球500強企業的核心管理和營運流程。憑藉多年豐富的產業經驗與專業知識，SAP推出專為企業打造的『商業AI』，致力於成為企業應用和商業AI的全球領導者，通過將AI和企業營運流程、營運管理的深度融合，為企業帶來真正的業務價值。我們深信台灣企業具有強大的轉型動能與全球化擴張能力，SAP將持續深耕台灣市場，以商業AI賦能台灣企業釋放資料價值和潛能，邁向全數據、全球化及全綠色的永續智慧企業，推動台灣產業轉型升級。」

SAP全球副總裁暨台灣總經理陳志惟觀察，不論是數位轉型、AI應用與淨零轉型，都圍繞著「數據」這個核心要素。這一年AI技術的躍進不只各方有目共睹，更推升SAP客戶將ERP上雲，打通數據孤島、才能發揮數據價值並進一步解決AI的需求。

陳志惟表示，我們將攜手台灣企業從數位轉型的時代進入商業AI的時代，企業不僅要加快數位轉型步伐，更要加速利用商業AI彎道超車、搶佔競爭優勢。SAP商業AI以3R為原則，與企業的業務直接相關（Relevant），且提供真實、即時與結果可靠（Reliable）的智慧洞察，更負責任（Responsible）嚴謹保護商業數據，讓企業決策者能以終為始，專注於自身的營運需求和業務目標，安心在營運場域應用商業AI提升決策效率。」

SAP透過將AI嵌入在其各式企業雲端解決方案中，能以「場景先行」策略，協助企業以自身關鍵營運場景需求為核心，善用AI並加快取得階段性成效。繼去年推出生成式AI智慧助理Joule，協助企業在各項關鍵營運流程能更即時、簡單地獲得智慧化的洞察SAP從2023年第四季度以來，已在雲端產品組合中新增超過30個AI應用場景，並計畫於2024年新增超過100個AI應用場景，例如從財務的營運現金流預測分析、採購的供應商交貨時間預測、供應鏈的需求預測、IT的入侵偵測，到人資的招募職缺內容自動生成、行銷與銷售的促銷管道推薦與銷售量預測等，全面協助企業營運智慧升級。

目前全球已有27,000家跨產業客戶與SAP展開商業AI的實踐。其中，百年製藥企業羅氏大藥廠（Roche）即透過SAP嵌入AI的分析雲，強化財務營運，將研發的財務預測工作時間從數星期降低為2小時、準確度提高40%，大幅提升研發投資回報與降低決策風險；而國際航空公司達美航空（Delta Air Lines）則透過融入AI的SAP人資雲，打造個人化職涯發展路徑，並精準匹配內部晉升機會，使高績效人才留任率提高98%，實現25%的管理崗位由現有前線員工擔任，提升員工滿意度。

SAP在台深耕27 年，對於產業的轉型需求深度洞察。展望未來，為協助台灣企業迎戰數位創新、全球化布局及淨零轉型等機會與挑戰，SAP將持續透過商業AI、數據管理、雲端技術等創新科技，賦能客戶全面優化端到端的營運流程，並深化攜手產、官、學界夥伴，共同為台灣在地催生出更多永續智慧企業，實現更效率的決策，共築更卓越的商業社會。

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