南早：賴上任緊張局勢削弱「矽盾」 台灣半導體優勢或將轉移

南華早報報導，台灣與中國大陸關係在賴清德總統上任後急遽惡化，這場地緣政治角力帶來了深遠影響，最終可能加強中國大陸在舊型半導體供應商的主導地位，同時使西方盟友更加自食其力來取得尖端晶片。業界人士指出，這可能會削弱台灣強大的「矽盾」（Silicon Shield），而台灣長期以來一直藉此在全球供應鏈享有優越地位。

報導提到，台灣持續生產世上十分之九的先進晶片，為自己贏得「矽盾」的美名。但近年來，中國大陸已大量投資，提升至關重要的晶片價值鏈，這些晶片驅動著手機和其他電子消費裝置、電動車及人工智慧和量子計算應用。

如今，兩岸局勢在賴清德總統520就職後緊張加劇，正促使西方國家將先進晶片生產從台灣轉移到自己的本土，以防台海衝突威脅到供應。

盛寶資本市場（Saxo Capital Markets）經濟學家Redmond Wong在1月一份研究報告指出：「需要對台灣經濟未來的不確定性、安全和地緣政治風險保持警惕。隨著經濟相互依賴面臨障礙，台灣『矽盾』的命運也變得未知。」

兩岸關係迅速惡化，包括大陸可能對台灣進行軍事封鎖，過去幾年已讓日本、美國和德國對台灣寶貴晶片的離岸生產產生興趣。總部位於台灣的市場研究公司集邦（TrendForce）資料顯示，這些國家正在回應「台灣半導體的集中生產」。由於擔心兩岸衝突後可能無法獲得台灣供應，世界各地的政府決策者一直在討論如何在國內製造先進晶片。

彭博21日報導，根據數名知情人士，若中國入侵台灣，荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）及台積電有方法，可以遠端讓世界最先進的晶片製造設備「極紫外光曝光機」（EUV）停止運作。