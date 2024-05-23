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Nvidia 財報及展望出爐 陸行之認為第2季看不到獲利大驚喜

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

輝達（Nvidia）上季財報營收及獲利明顯優於市場預期，展望本季，預估營收280億美元，高於 LSEG 數據顯示分析師預期的266.1億美元；資深半導體產業評論家陸行之在輝達財報及展望出爐後提出6點看法，直言「宣布6/7日1拆10，雖然分拆讓投資人興奮及公司持續看好前景，但二季度實在看不到什麼獲利預期大驚喜」。

輝達周三公布上季財報，截至4月28日的第1季營收260億美元，年增262%，明顯優於市場預期的246.9億美元，連續三個季度成長超過二倍；剔除某些項目的每股盈餘為6.12美元，較分析師先前預測的每股盈餘5.65美元優。

展望本季，輝達預估營收可達280億美元，高於 LSEG 數據顯示分析師預期的266.1億美元；輝達還宣布拆股計畫，1股拆為10股，使其股票更易流通，預計6月10日生效。

另外，輝達現金股利提高150%至每股10美分，在拆分後派發，所以拆分後，股息將為每股1美分；輝達股價在盤後交易應聲勁揚7%到1,016.8美元，首次突破1,000美元大關。

在輝達財報及展望出爐後，陸行之表示，「全球半導體市值王 Nvidia 盤後大漲超過5%，破1000創新高，宣布6/7日1拆10，雖然分拆讓投資人興奮及公司持續看好前景，但二季度實在看不到什麼獲利預期大驚喜」。

陸行之提出6點看法分享，他指出，Nvidia 預期二季度 (5~7月）營收280億美元， +/-2%， 季增5~10%，年增107%，比彭博社分析師預期高5個百分點， 但比起上季度的10% beat，上上季度的12% beat，上上上季度的26% beat 有些降溫。

另外，一季度庫存月數達3.12月，季增5%，表示供應鏈已經能夠趕上之前暴衝而無法滿足的訂單，估計Nvidia一季度占台積電（2330）營收比近10%。

毛利率部分，陸行之說， 74.3~75.3%的二季度毛利率指引比上季度指引少了1.5個百分點，也略低於彭博社分析師預期的75.6%，在 datacenter 毛利率高於平均毛利率，營收占比持續增加之下(87% in 1Q24， 83% in 4Q23)，不知道是競爭造成毛利率下滑？還是低價產品比重增加？還是之前高毛利率中小型客戶都拿到貨了，現在輪到要求折扣的大型 Cloud Service Provider 來大量取貨。

陸行之認為，可以觀察專門做CSP客戶訂單的台灣伺服器廠商二季度營收是否有起色，而不是每天在媒體喊看好AI伺服器，但營收老是在季減或年增少的可憐？

陸行之表示，黃董說H200已開始出貨，今年Blackwell 三季度量產出貨，四季度會跟著伺服器上市，今年會有很多營收，強調Blackwell 之後還有下一代產品推出；Nvidia 車用半導體營收占比雖然不到1%，但季增17%，年增11%，全球占比2~3%，比市場平均稍好，表示其AI輔助駕駛系統銷售有進展，這次法說也很特別，黃董有加持稱讚Tesla FSD 的進步。

陸行之在最後一個看法強調，「根據Nvidia 二季度指引，2Q EPS 應該有5.75，比一季度的5.98稍低，比市場預期的5.71稍高，不知道是不是公司又來個保守預期，以後再來 beat」。

營收 輝達 陸行之

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