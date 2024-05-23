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台積電技術論壇登場 各廠商交流合作

攝影中心／ 記者潘俊宏／新竹即時報導
台積電2024年技術論壇今天在新竹喜來登飯店舉行，台積電亞太業務處長萬睿洋開場致詞。記者潘俊宏／攝影
台積電2024年技術論壇今天在新竹喜來登飯店舉行，台積電亞太業務處長萬睿洋開場致詞。記者潘俊宏／攝影

台積電2024年技術論壇今天在新竹喜來登飯店舉行，總裁魏哲家未出席開場，改由亞太業務處長萬睿洋致詞，他表示AI正掀起第四次工業革命，也更仰賴高效能運算的算力需求，台積電會持續與客戶深化合作，在半導體技術上持續突破。

現場有多家廠商在會場外擺攤與參加者交流，萬睿洋表示，AI時代來臨，針對大量數據分析，許多面向進行預測和決策，正持續改變世界，台積電會為單晶片提供更小能耗及更好電晶體，透過3D等先進封裝突破半導體技術。台積電與客戶透過緊密合作，締造雙贏策略聯盟，不斷創新讓世界更好。

台積電2024年技術論壇今天在新竹喜來登飯店舉行，現場有多家廠商在會場外擺攤與參加者交流。記者潘俊宏／攝影
台積電2024年技術論壇今天在新竹喜來登飯店舉行，現場有多家廠商在會場外擺攤與參加者交流。記者潘俊宏／攝影
台積電2024年技術論壇今天在新竹喜來登飯店舉行，台積電亞太業務處長萬睿洋開場致詞。記者潘俊宏／攝影
台積電2024年技術論壇今天在新竹喜來登飯店舉行，台積電亞太業務處長萬睿洋開場致詞。記者潘俊宏／攝影
台積電2024年技術論壇今天在新竹喜來登飯店舉行，台積電亞太業務處長萬睿洋開場致詞。記者潘俊宏／攝影
台積電2024年技術論壇今天在新竹喜來登飯店舉行，台積電亞太業務處長萬睿洋開場致詞。記者潘俊宏／攝影

半導體 台積電

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