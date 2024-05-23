緯穎新官上任！新總座林威遠身份揭秘 竟與緯創總座林建勳同梯隊

緯創旗下伺服器大廠緯穎（6669）23日緊急宣布，總經理張順來因健康因素，將轉任Technology Advisor，而總座重任則由母公司緯創企業暨網通產品事業群總經理林威遠接任，消息一出立刻引發市場熱議。受到晶片大廠輝達（NVIDIA）在市場掀起的AI巨浪影響，緯穎近年也逐漸開始走到大眾面前，而此次投出的人事震撼彈，也立刻吸引大家的關注。

對大眾來說，對新任總經理林威遠的面孔普遍較為生疏，事實上，距離林威遠上一次公開露面，至少已經過3個月之久，前次露面為今年2月中緯創旗下湖口廠，成功獲得臺北關核准登記為保稅工廠，雙方於廠區合辦的揭牌儀式上，當時林威遠作為企業暨網通產品事業群總經理代表出席。

據本報調查發現，集團持股0.03%以上的高管約有11名（董事長林憲銘、總經理林建勳不列入計算），不過若將三位暫時無法異動的高管幕僚長林福謙、財務長石慶堂、前瞻技術中心總經理暨緯創生技投控董事長黃俊東從名單上剔除，剩下就以這次即將上任的緯穎新總經理林威遠、現任執行副總經理沈慶堯、以及企業事業群營運長董育寰的持股比例較高（皆為0.06%）。

對此，外界紛紛將目光聚焦到新任總座林威遠身上，而據緯穎透露，新任總經理林威遠是原緯創資通企業暨網通產品事業群總經理，擁有美國俄亥俄州萊特州立大學MBA學位，在IT產業擁有超過30年經驗。而他過去在緯創資通歷任多項管理職務，並成功領導跨國多功能團隊。不僅擁有豐富的伺服器與人工智慧相關產業經驗，也具有產品開發、銷售、供應鏈管理、客戶服務等跨領域專業背景。

此外，據記者調查發現，林威遠在集團內部本就擁有很好的口碑，並且他與現任緯創總經理林建勳其實擁有不小的默契，雙方就接班梯隊來看，不僅屬於同一個接班梯隊，兩人更曾在集團104年4月所召開的第二次董事會上，一起被提名、通過晉升為副總經理職級案，因此可見兩人多年來培養的默契，以及之間的淵源。

據悉，林威遠不僅曾任SBG事業群總經理一職，更也擔任過昆山緯隆電腦技術服務公司(WMKS)以及緯騰技術服務(昆山)公司的董事，因此具備扎實的產業專業與卓越的宏觀視野，可望帶領緯穎在雲端伺服器產業持續茁壯，並在人工智慧的浪潮下擁抱創新、再創佳績。對此，緯創也指出，公司對原擔任企業暨網通產品事業群總經理林威遠，在緯創任職期間的貢獻表達感謝，也對其成為緯穎新任總經理十分認同與支持。

根據公開資訊觀測站的資料顯示，新上任的緯穎總座林威遠，其手中約持有緯創大約1,615張的持股，持股比例為0.06%，而即將接任企業暨網通產品事業群總經理一職的人選也已出爐，公司透露將由現任個人運算產品事業群暨全球供應鏈管理總經理林建良接任，而林建良手中持有緯創1,030張持股，持股比例為0.04%。