輝達財報優於預期 法人：看好台股AI趨勢續熱

台股22日再創盤中和收盤新高，終場上漲315.08點，收21551.83點，美國AI晶片大廠輝達（Nvidia）財報優於預期，盤後股價勁揚逾6%，法人看好，AI晶片GB200商機龐大、AIPC供應鏈需求強，市場對AI趨勢抱持熱度。

台積電22日再創歷史新高價，加上AI PC概念股宏碁和華碩等助攻，電子指數續創新猷，帶動台股再創盤中和收盤新高，終場收21551.83點，上漲315.08點。

美國AI晶片大廠輝達（Nvidia）22日在美股盤後公布的財報，第1季度營收年增262%，達260.4億美元，高於市場預期的246.5億美元。此外，輝達預計第2季度營收為280億美元，優於分析師預估平均值266.6億美元。

輝達財報優於預期，並且宣布將進行1拆10股票分割計畫，盤後股價勁揚逾6%，並且推動超微（AMD）及博通（Broadcom）等AI晶片股上揚；今年以來，輝達股價已飆漲逾90%。

投資人消化美國聯邦準備理事會（Fed）會議紀要，並關注輝達財報，美股3大指數22日收跌，費半收高。道瓊工業指數下跌201.95點或0.51%，收39671.04點。標準普爾指數下挫14.40點或0.27%，收5307.01點。那斯達克指數下滑31.09點或0.18%，收16801.54點。費城半導體指數上漲52.42點或1.03%，收5126.81點。

法人分析，研調機構預估，AI PC將在明、後年大幅成長，恰逢COMPUTEX登場，輝達、超微、英特爾等執行長接力來台助陣，預料各家AI PC競品將成鎂光燈焦點，相關供應鏈如品牌、組裝、DDR5記憶體、鏡頭模組等受惠，GB200串聯CPU與GPU，號稱地表最強AI晶片，由於商機龐大，市場對AI趨勢抱持熱度。