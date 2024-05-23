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美對陸加徵關稅 這波新措施…部分8月1日生效

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

美國貿易代表署（USTR）22日表示，對中國的電動車、電動車電池、晶片、醫療產品等加徵關稅的措施，有部分將在公眾意見徵詢期結束後，於8月1日生效。

路透報導，USTR表示，30天徵詢期於6月28日結束，他們正就調升關稅對美國經濟的影響尋求意見，也想知道對口罩、醫用手套、注射器徵收的25%關稅，稅率是否應該更高。

USTR通知，也替387個受影響的產品種類，提供特定關稅代碼，並公布關稅實施日期，預定在2025年、2026年開徵的關稅，將在該年度的1月1日上路。

美國貿易代表戴琪表示，中國竊取美國智慧財產權，加徵關稅是合理的，但她也建議，對數百種中國進口的工業機具種類，實施關稅豁免，包括太陽能產品的製造設備。

USTR並說，將在另一通知提供企業申請機具關稅豁免的細節，但指出相關的關稅免除仍將在2025年5月31日告終。

美方本波加徵關稅中，占比最高的是鋰電池。非電動車鋰電池在美國成長快速，現在是美國的第三大的中國進口品，僅次於智慧手機和個人電腦（PC）。

拜登當局本月稍早宣布，將對109億美元的非電動車鋰電池徵收25%關稅，預定2026年開徵，並將電動車關稅提高三倍至100%以上，今年起生效；半導體關稅提高一倍至50%，2025年生效。

新措施影響從中國進口的180億美元商品，包括鐵鋁、半導體、電動車、關鍵礦物、太陽能電池、起重機。

一般認為，電動車稅率雖然引人注目，但由於美國進口的中國電動車極少，政治意涵可能大於實際影響。

太陽能電池 關稅 電動車

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