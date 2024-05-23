輝達獲利基期墊高 自我超越門檻將拉升

輝達（NVIDIA）於美股22日盤後公布上季財報，但這段期間以來所創的空前紀錄，預料也可能就此絕後，因為2023年4月是該公司最後一個銷售持平的季度，此後，市場對AI晶片的需求大爆發，也帶動輝達的銷售獲利一飛沖天，更墊高了比較基期，輝達要能自我超越的門檻將更高。

輝達似乎有個大致的模式：該公司AI架構的處理能力每六個月增加一倍。輝達執行長黃仁勳今年3月展示其最新的加速器設計，運算速度是目前晶片的五倍。

輝達在3月的開發者大會中，推出全新Blackwell加速器架構，但這些晶片要等到今年稍晚才能出貨，所以最新發布的這份財報，反映的是當前Hopper晶片的需求熱度。

目前輝達銷售有超過80%用在雲端資料中心。微軟和臉書母公司Meta Platforms是去年的大買家。亞馬遜（Amazon）今年也買了很多。由於微軟、亞馬遜、Alphabet旗下Google等公司在AI基礎設施領域的競爭非常激烈，因此華爾街認為，在輝達及其客戶轉向新的Blackwell架構之際，Hopper需求也不會減退。

即使未來幾季輝達營收攀升之勢趨緩，在AI加速器領域的領先優勢看起來還是很穩固。

Baird分析師傑拉在本周發表的一份報告中說，今年和明年，輝達產品仍然打遍天下無敵手，他將目標價從1,050美元調高到1,200美元。

然而，傳奇基金操盤手朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）認為，AI已經過度泡沫，因此今年第1季大砍手上持有的72%輝達股票。