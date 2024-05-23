快訊

英相突宣布7月4日大選 執政保守黨民調慘…英國恐變天

Fed會議紀錄重燃升息擔憂 道瓊跌逾200點

天道盟「太陽會」創始人吳桐潭腎衰竭過世 享壽75歲

輝達獲利基期墊高 自我超越門檻將拉升

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

輝達（NVIDIA）於美股22日盤後公布上季財報，但這段期間以來所創的空前紀錄，預料也可能就此絕後，因為2023年4月是該公司最後一個銷售持平的季度，此後，市場對AI晶片的需求大爆發，也帶動輝達的銷售獲利一飛沖天，更墊高了比較基期，輝達要能自我超越的門檻將更高。

輝達似乎有個大致的模式：該公司AI架構的處理能力每六個月增加一倍。輝達執行長黃仁勳今年3月展示其最新的加速器設計，運算速度是目前晶片的五倍。

輝達在3月的開發者大會中，推出全新Blackwell加速器架構，但這些晶片要等到今年稍晚才能出貨，所以最新發布的這份財報，反映的是當前Hopper晶片的需求熱度。

目前輝達銷售有超過80%用在雲端資料中心。微軟和臉書母公司Meta Platforms是去年的大買家。亞馬遜（Amazon）今年也買了很多。由於微軟、亞馬遜、Alphabet旗下Google等公司在AI基礎設施領域的競爭非常激烈，因此華爾街認為，在輝達及其客戶轉向新的Blackwell架構之際，Hopper需求也不會減退。

即使未來幾季輝達營收攀升之勢趨緩，在AI加速器領域的領先優勢看起來還是很穩固。

Baird分析師傑拉在本周發表的一份報告中說，今年和明年，輝達產品仍然打遍天下無敵手，他將目標價從1,050美元調高到1,200美元。

然而，傳奇基金操盤手朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）認為，AI已經過度泡沫，因此今年第1季大砍手上持有的72%輝達股票。

AI 晶片 輝達

延伸閱讀

非法繁殖場？嘉縣家畜所突擊民宅 搜出106隻貓狗

台灣站在第4次工業革命浪頭上

關注輝達財報 美股史指和那指小升0.2% 同創新高

投資人關注輝達財報及利率前景 歐股收盤小挫

相關新聞

美光猛攻HBM 台廠意外得利

美國記憶體晶片大廠美光21日宣布，因應AI帶動高頻寬記憶體（HBM）供不應求，將調高資本支出擴大投資HBM。業界預期，美...

佳世達在陸開醫院「曾虧一屁股」...陳其宏花16年造醫療大艦隊：搞技術只有死路

在AI浪潮成為資本市場主角之下，過去一年，生技股指數的表現可用「平庸」形容；但，多數人或許沒有注意，科技業巨頭們去年對生技業轉投資的投入金額，卻比前一年猛增1倍以上，除此之外，2023年台灣新藥開發國際授權金也直衝500億元。

AI讓PC產業再熱5年？ 童子賢的預言能否應驗有一個關鍵

「2024、2025都會很熱鬧。」和碩董事長童子賢近日眉開眼笑地預言，他指出，PC就跟冰箱、洗衣機一樣，原是擺在家裡角落只能改外型和價格，但如今有AI新科技挹注，能讓PC產業老幹發新芽，內置NPU（神經元）的CPU（中央處理器）也將引領潮流，讓許多新軟體架構可支持AI PC，透過軟體、裝置、半導體同步演進，讓「這個產業熱個5、6年沒問題」。

美對陸加徵關稅 這波新措施…部分8月1日生效

美國貿易代表署（USTR）22日表示，對中國的電動車、電動車電池、晶片、醫療產品等加徵關稅的措施，有部分將在公眾意見徵詢...

台積電股價站上864元 市值衝22.4兆...同寫新猷

台積電昨（22）日股價開高走高，再度擔綱台股加權指數創新高的多頭總司令，盤中一度攻上865元天價，終場收864元、上漲2...

輝達獲利基期墊高 自我超越門檻將拉升

輝達（NVIDIA）於美股22日盤後公布上季財報，但這段期間以來所創的空前紀錄，預料也可能就此絕後，因為2023年4月是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。