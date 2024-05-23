台積電股價站上864元 市值衝22.4兆...同寫新猷

台積電（2330）昨（22）日股價開高走高，再度擔綱台股加權指數創新高的多頭總司令，盤中一度攻上865元天價，終場收864元、上漲2.7%或23元，收盤價再寫新猷，貢獻大盤漲點逾200點，市值衝破22.4兆元，同創新高。周三ADR早盤漲約1.6%，為今天股價持續衝高預留伏筆。

台積電2024年度技術論壇台灣場今日登場，市場關注埃米級先進製程、先進封裝、矽光子相關布局等三大重點，並且對台積電後市充滿信心。台積電昨天股價創新高，提前為年度技術論壇台灣場次暖身。

台積電股價

過往台積電技術論壇都由總裁魏哲家主講，不過，今年海外先召開的場次改由新任共同營運長米玉傑與秦永沛分別主講不同主題，也是二人首度以共同營運長身分現身自家公開活動，成為鎂光燈焦點。法人分析，台積電股價提前反映大客戶輝達（NVIDIA）將公布財報的預期心理，盤中最高一度站上865元新天價，外資擴大買超1.28萬餘張，三大法人合計買超1.36萬餘張。

外資連續兩個交易日買超台積電共計1.6萬餘張，外資持股比重上升至74.8%。台積電預定今日召開2024年技術論壇台灣場次，加上台積電大客戶輝達今晚將公布財報，目前市場高度期待釋出更多AI晶片正面訊息，最大夥伴將受惠此趨勢。

此外，台積電先進製程推進順利，業界人士分析，台積電研發為依據客戶所需發展，不會盲目砸錢買下世代極紫外光微影（EUV）High NA設備。台積電已是全球最大EUV量產與保有機台設備最多的廠商，當務之急是優化所有設備的用電效率與效能，進而能將部分機台設備與2奈米乃至後續更先進製程共用，有利於成本管控。

半導體先進製程持續推進，各項成本都快速墊高，業界從3奈米已明顯感受到成本上升壓力。而2奈米晶圓代工有多貴，更是下世代關注焦點，其中新EUV設備是最大成本的因素。



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