三立賣中嘉股 NCC：投資人愈單純愈好
國家通訊委員會（NCC）近期進入新舊委員交接期，新委員預計8月1日上任，但提名名單仍須通過立法院審查。業界認為，三立持有中嘉上層股東股權出售案，須待新委員上任才能拍板。NCC指出，委員會最在意買方身分，要遵法且單純。
NCC昨（22）日指出，目前收到中嘉上層股東泓順公司報告，購買三立持有中嘉上層股東相關股權的潛在投資名單約20多人，主要是國內自然人、部分國內法人，5月底期限到期前，泓順公司將送進最終版本。
NCC指出，提醒業者，新買方愈單純愈好，且不能違反相關規定。
NCC說明，已經請業者提供相關買方到最終自然人身分，希望投資人愈簡單愈好，並強調遞送申請時，投資名單要先檢視是否符合當初附款要求，包括自然人或法人股東不能直接、間接經營新聞台頻道，也不能違反黨政軍條款，外資投入時必須符合有線廣播電視法持股上限規定，也要依規定跟投審會申請等。
由於近期將有四位NCC委員任期在7月底屆滿，行政院已經提出新委員名單，但仍待立法院討論通過，如一切順利，新委員將在8月1日上任。業界分析，現正處於新舊委員交接的過渡期，預期三立持有中嘉上層股東股權出售案，仍待新委員上任才能拍板。
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